Aparat de curatat cu gheata carbonica IB 15/120
Aparatul de curatat cu gheata carbonica Ice Blaster IB 15/120 este una din cele mai puternice masini de curatat cu gheata de pe piata. Impresioneaza prin robustete, tehnologia extrem de fiabila si cele mai bune rezultate de curatare cu gheata.
Noul aparat de curatat cu gheata carbonica IB 15/120 este puternic, robust si extrem de fiabil. Solutiile de detaliu inteligente, cum ar fi suportul, dispozitivul pentru eliminarea ghetii, suportul de fixare si compartimentul de depozitare contribuie si ele la imaginea generala pozitiva, maresc confortul de utilizare si fac activitatea mai placuta. Si din punct de vedere tehnic, solutia consta in detalii, motiv pentru care am imbunatatit semnificativ fluxul de aer, furtunul , pistolul si duza. Rezultatul: randament extraordinar de curatare. In ciuda dimensiunii sale aparatul IB 15/120 este foarte mobil si poate fi transportat de o singura persoana, chiar si pe scari. Pe scurt: cele mai bune rezultate de curatare cu gheata!
Caracteristici si beneficii
Suport pentru cutia de duzeDuze de sablare si scule la indemana pe masina. Cutie de duze protejata impotriva murdaririi aplicata lateral pe aparat.
Mobilitate deosebitaBalans optim al aparatului pentru manevrare comoda pe teren denivelat. Manerele din față și spate facilitează transportul pe trepte
Golire automata a resturilor de gheataGolirea rezervoarelor cu resturi de gheata prin apasarea unui buton impiedica inghetarea aparatului dupa terminarea curatarii. Stroj nezamrzá.
Recipient cu gheață carbonică din plastic armat cu fibră de sticlă
- Izolare optimă a gheții carbonice.
- Fără formare de condens.
- Fără înghețare pe mașină.
Ghidare eficienta a aerului in aparat
- Gheața reziduala se poate transporta fara probleme de la aparat la duză.
- Capacitate mare de curățare pe duză.
Tambur integrat pentru cablul de impamantare
- Împământare simpla a obiectului de sablare.
- Protecție împotriva trecerii de scântei de la utilizator la obiect.
- Îmbunătățirea confortului de sablare.
Separator integrat de ulei si apa
- Fără înghețarea aparatului.
Suport rafinat pentru pistoale
- Pistolul este depozitat mereu in siguranță.
- Poziție ideală (de ex. pentru schimbarea duzelor)
Sertar integrat pentru duze si unelte
- Totul la îndemână - direct pe aparat
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Putere (kW)
|0,6
|Carcasă/Ramă
|Inox (1.4301)
|Lungimea cablului (m)
|7
|Presiunea aerului (bar/MPa)
|2 - 16 / 0,2 - 1,6
|Calitatea aerului
|Uscat și fără ulei
|Debitul aerului (m³/min)
|2 - 12
|Nivelul presiunii acustice (dB(A))
|125
|Capacitate gheata uscata (kg)
|40
|Granule zapada carbonica (diametru) (mm)
|3
|Consum gheata uscata (kg/h)
|30 - 120
|Numărul fazelor de curent (Ph)
|1
|Frecvență (Hz)
|50 - 60
|Tensiune (V)
|220 - 240
|Greutate fără accesorii (kg)
|91
|Greutatea cu accesorii (kg)
|101,5
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|1000 x 800 x 1300
Pachet de livrare
- Cutie duze cu utilizare de materiale spumante
- Grasime pentru filetul duzelor
- Duza cu jet plat
- Ajutaj duza cu jet plat: 8 mm
- Cheie fixa pentru schimbarea duzelor: 2 Bucată
- Duza jet rotund, XL, lunga
- Furtun jet cu conducta de comanda electrica si cuplaj rapid
- Pistol jet (ergonomic si sigur)
Echipament
- Comutator "doar aer" sau "gheata si aer" pe pistol
- Comanda electronica
- Incl. rola cablu impamantare
- Separator de ulei și apă
Video
Domenii de intrebuintare
- Curățarea de forme de turnatorie și unelte de turnătorie.
- Debavurarea pieselor din material plastic
- Curățarea sculelor pentru forjare
- Curatare a sistemelor de umplere si a instalatiilor de amestecare
- Curățarea benzilor transportoare, a sistemelor de transport și de manipulare
- Curățarea cuptoarelor
- Curățarea preselor pentru tipărit și perifericele acestora
- Curățarea mașinilor de prelucrare a lemnului
- Curățarea de generatoare, turbine, panouri de comandă și schimbatoare de căldură