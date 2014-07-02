Noul aparat de curatat cu gheata carbonica IB 15/120 este puternic, robust si extrem de fiabil. Solutiile de detaliu inteligente, cum ar fi suportul, dispozitivul pentru eliminarea ghetii, suportul de fixare si compartimentul de depozitare contribuie si ele la imaginea generala pozitiva, maresc confortul de utilizare si fac activitatea mai placuta. Si din punct de vedere tehnic, solutia consta in detalii, motiv pentru care am imbunatatit semnificativ fluxul de aer, furtunul , pistolul si duza. Rezultatul: randament extraordinar de curatare. In ciuda dimensiunii sale aparatul IB 15/120 este foarte mobil si poate fi transportat de o singura persoana, chiar si pe scari. Pe scurt: cele mai bune rezultate de curatare cu gheata!