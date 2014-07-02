Mașina de curățat cu gheață carbonică IB 7/40 Adv este de ultimă generație și a fost proiectat pentru a face față utilizării continue. Se caracterizează printr-un concept bine gândit, multe detalii inteligente, durabilitate și producție de calitate. Acesta este dotat în mod standard cu o bobină integrată de legare la pământ, un sistem de eliminare a gheții reziduale care împiedică înghețarea dispozitivului după finalizarea lucrărilor, precum și un separator de ulei și apă pentru operațiuni fiabile. Fluxul de aer a fost optimizat în așa fel încât rezultatele excelente de curățare să fie evidente, chiar și atunci când se lucrează cu presiuni scăzute și consum redus de aer (max. 3,5 m³/min), în timp ce zgomotul de funcționare este redus la minim. Pistolul cu telecomandă pentru reglarea parametrilor jetului, controlul continuu al presiunii jetului, al volumului de livrare a gheții prin intermediul unui buton (poate fi dezactivat dacă se dorește) și un afișaj structurat pentru citirea tuturor parametrilor de funcționare asigură un grad ridicat de confort pentru operator. În plus, pot fi afișate valori statistice precum timpul de funcționare, consumul mediu sau consumul total de gheață.