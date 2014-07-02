Aparat de curatat cu gheata carbonica IB 7/40 Advanced
Ice Blaster IB 7/40 Advanced are un pistol cu telecomandă integrată și garantează, de asemenea, cele mai bune rezultate la curățarea cu gheață uscată la presiuni scăzute ale aerului.
Mașina de curățat cu gheață carbonică IB 7/40 Adv este de ultimă generație și a fost proiectat pentru a face față utilizării continue. Se caracterizează printr-un concept bine gândit, multe detalii inteligente, durabilitate și producție de calitate. Acesta este dotat în mod standard cu o bobină integrată de legare la pământ, un sistem de eliminare a gheții reziduale care împiedică înghețarea dispozitivului după finalizarea lucrărilor, precum și un separator de ulei și apă pentru operațiuni fiabile. Fluxul de aer a fost optimizat în așa fel încât rezultatele excelente de curățare să fie evidente, chiar și atunci când se lucrează cu presiuni scăzute și consum redus de aer (max. 3,5 m³/min), în timp ce zgomotul de funcționare este redus la minim. Pistolul cu telecomandă pentru reglarea parametrilor jetului, controlul continuu al presiunii jetului, al volumului de livrare a gheții prin intermediul unui buton (poate fi dezactivat dacă se dorește) și un afișaj structurat pentru citirea tuturor parametrilor de funcționare asigură un grad ridicat de confort pentru operator. În plus, pot fi afișate valori statistice precum timpul de funcționare, consumul mediu sau consumul total de gheață.
Caracteristici si beneficii
Afisaj clarCitirea simpla a valorilor setate; control simplu datorita tastelor mari si control electronic.
Golire automata a resturilor de gheataGolirea rezervoarelor cu resturi de gheata prin apasarea unui buton impiedica inghetarea aparatului dupa terminarea curatarii.
Separator integrat de ulei si apaFără înghețarea aparatului.
Tambur integrat pentru cablul de impamantare
- Împământare simpla a obiectului de sablare.
- Protecție împotriva trecerii de scântei de la utilizator la obiect.
- Îmbunătățirea confortului de sablare.
Ghidare eficienta a aerului in aparat
- Gheața reziduala se poate transporta fara probleme de la aparat la duză.
- Capacitate mare de curățare pe duză.
Mobilitate deosebita
- Balans optim al aparatului pentru manevrare comoda pe teren denivelat.
- Manerele din față și spate facilitează transportul pe trepte
Recipient cu gheață carbonică din plastic armat cu fibră de sticlă
- Izolare optimă a gheții carbonice.
- Fără formare de condens.
- Fără înghețare pe mașină.
Suport rafinat pentru pistoale
- Pistolul este depozitat mereu in siguranță.
- Poziția ideală (de ex. pentru schimbarea duzelor).
Sertar integrat pentru duze si unelte
- Totul la îndemână - direct pe aparat
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Putere (kW)
|0,6
|Carcasă/Ramă
|Inox (1.4301)
|Lungimea cablului (m)
|7
|Presiunea aerului (bar/MPa)
|2 - 10 / 0,2 - 1
|Calitatea aerului
|Uscat și fără ulei
|Debitul aerului (m³/min)
|0,5 - 3,5
|Nivelul presiunii acustice (dB(A))
|99
|Capacitate gheata uscata (kg)
|15
|Granule zapada carbonica (diametru) (mm)
|3
|Consum gheata uscata (kg/h)
|15 - 50
|Numărul fazelor de curent (Ph)
|1
|Frecvență (Hz)
|50 - 60
|Tensiune (V)
|220 - 240
|Greutate fără accesorii (kg)
|78
|Greutatea cu accesorii (kg)
|81,6
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|768 x 510 x 1096
Pachet de livrare
- Grasime pentru filetul duzelor
- Duza cu jet plat
- Cheie fixa pentru schimbarea duzelor: 2 Bucată
- Furtun jet cu conducta de comanda electrica si cuplaj rapid
- Pistol jet (ergonomic si sigur)
- Geanta scule
Echipament
- Reglarea cantitatii de gheata direct pe pistolul de sablare
- Reglare presiunii de aer direct pe pistolul de sablare
- Comutator "doar aer" sau "gheata si aer" pe pistol
- Comanda electronica
- Incl. rola cablu impamantare
- Separator de ulei și apă
Video
Domenii de intrebuintare
- Curățarea de forme de turnatorie și unelte de turnătorie.
- Debavurarea pieselor din material plastic
- Curățarea sculelor pentru forjare
- Curățarea instalațiilor de îmbuteliere și malaxoare
- Curățarea sistemelor de transport, transbordare și manipulare.
- Curățarea cuptoarelor
- Curățarea preselor pentru tipărit și perifericele acestora
- Curățarea mașinilor de prelucrare a lemnului
- Curățarea de generatoare, turbine, panouri de comandă și schimbatoare de căldură