Aparat de curatat cu gheata carbonica IB 7/40 Classic
Datorită optimizărilor fluxului de aer, Ice Blaster IB 7/40 impresionează cu rezultate excelente în timpul curățării cu gheață carbonică, chiar și atunci când se lucrează cu presiuni scăzute ale aerului. Dispozitiv compact.
Ice Blaster IB 7/40 Classic este un aparat de curățat cu gheață carbonică de înaltă performanță, care impresionează în utilizarea zilnică, manevrabilitate ușoară și funcționare fiabilă. Toate componentele și tehnologiile, desigur, respectă cele mai înalte standarde de calitate. De exemplu, tehnologia de dozare bine gândită previne înghețarea mașinii în timpul utilizării, în timp ce fluxul de aer optimizat asigură, de asemenea, rezultate excelente de curățare la presiuni și consum de aer relativ scăzute și, în același timp, un zgomot de funcționare relativ scăzut. Presiunea jetului și volumul de livrare a gheții sunt reglabile în mod continuu prin intermediul butonului, o funcție care poate fi dezactivată și folosind comutatorul cu cheie. Un separator integrat de ulei și apă, precum și un sistem de îndepărtare a gheții carbonice reziduale rămase după utilizare, la atingerea unui buton, sunt de asemenea standard. Toți parametrii de lucru relevanți, precum și valorile statistice, cum ar fi timpul de funcționare, consumul mediu de gheață pe oră sau consumul total de gheață pot fi citite cu ușurință pe un afișaj
Caracteristici si beneficii
Afisaj clarCitirea simpla a valorilor setate; control simplu datorita tastelor mari si control electronic.
Golire automata a resturilor de gheataGolirea rezervoarelor cu resturi de gheata prin apasarea unui buton impiedica inghetarea aparatului dupa terminarea curatarii.
Separator integrat de ulei si apaFără înghețarea aparatului.
Suport rafinat pentru pistoale
- Pistolul este depozitat mereu in siguranță.
- Poziția ideală (de ex. pentru schimbarea duzelor).
Mobilitate deosebita
- Balans optim al aparatului pentru manevrare comoda pe teren denivelat.
Ghidare eficienta a aerului in aparat
- Gheața reziduala se poate transporta fara probleme de la aparat la duză.
- Capacitate mare de curățare pe duză.
Sertar integrat pentru duze si unelte
- Totul la îndemână - direct pe aparat
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Putere (kW)
|0,6
|Carcasă/Ramă
|Inox (1.4301)
|Lungimea cablului (m)
|7
|Presiunea aerului (bar/MPa)
|2 - 10 / 0,2 - 1
|Calitatea aerului
|Uscat și fără ulei
|Debitul aerului (m³/min)
|0,5 - 3,5
|Nivelul presiunii acustice (dB(A))
|99
|Capacitate gheata uscata (kg)
|15
|Granule zapada carbonica (diametru) (mm)
|3
|Consum gheata uscata (kg/h)
|15 - 50
|Numărul fazelor de curent (Ph)
|1
|Frecvență (Hz)
|50 - 60
|Tensiune (V)
|220 - 240
|Greutate fără accesorii (kg)
|93
|Greutatea cu accesorii (kg)
|75
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|768 x 510 x 1096
Pachet de livrare
- Grasime pentru filetul duzelor
- Duza cu jet plat
- Cheie fixa pentru schimbarea duzelor: 2 Bucată
- Furtun jet cu conducta de comanda electrica si cuplaj rapid
- Pistol jet (ergonomic si sigur)
- Geanta scule
Echipament
- Comanda electronica
- Separator de ulei și apă
Video
Domenii de intrebuintare
- Curățarea de forme de turnatorie și unelte de turnătorie.
- Debavurarea pieselor din material plastic
- Curățarea sculelor pentru forjare
- Curățarea instalațiilor de îmbuteliere și malaxoare
- Curățarea sistemelor de transport, transbordare și manipulare.
- Curățarea cuptoarelor
- Curățarea preselor pentru tipărit și perifericele acestora
- Curățarea mașinilor de prelucrare a lemnului
- Curățarea de generatoare, turbine, panouri de comandă și schimbatoare de căldură