Ice Blaster IB 7/40 Classic este un aparat de curățat cu gheață carbonică de înaltă performanță, care impresionează în utilizarea zilnică, manevrabilitate ușoară și funcționare fiabilă. Toate componentele și tehnologiile, desigur, respectă cele mai înalte standarde de calitate. De exemplu, tehnologia de dozare bine gândită previne înghețarea mașinii în timpul utilizării, în timp ce fluxul de aer optimizat asigură, de asemenea, rezultate excelente de curățare la presiuni și consum de aer relativ scăzute și, în același timp, un zgomot de funcționare relativ scăzut. Presiunea jetului și volumul de livrare a gheții sunt reglabile în mod continuu prin intermediul butonului, o funcție care poate fi dezactivată și folosind comutatorul cu cheie. Un separator integrat de ulei și apă, precum și un sistem de îndepărtare a gheții carbonice reziduale rămase după utilizare, la atingerea unui buton, sunt de asemenea standard. Toți parametrii de lucru relevanți, precum și valorile statistice, cum ar fi timpul de funcționare, consumul mediu de gheață pe oră sau consumul total de gheață pot fi citite cu ușurință pe un afișaj