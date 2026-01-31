Gama Kärcher consta din trei modele - Classic, Standard si Advanced. Aceste unitati pot fi configurate pentru a intruni cerintele clientului datorita diversitatii unitatilor de baza si varietatii de accesorii disponibile. Caracteristicile inovatoare ingineresti si sofisticate ale unitatilor HDC de la Kärcher ofera multe avantaje. Performanta maxima imbinata cu usurinta in utilizare, longevitate si un grad ridicat de siguranta caracterizeaza gama HDC. Indiferent care sunt cerintele specifice pentru curatare cu inalta presiune, Kärcher va va consilia cu placere in planificarea sistemului dvs. stationar.