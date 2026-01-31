Aparat de spalat cu presiune stationar HDC Standard
Solutia perfecta pentru curatarea performanta regulata sau frecventa in diverse sectoare de activitate. Pentru utilizarea simultana a 2 - 8 puncte de bransament.
Gama Kärcher consta din trei modele - Classic, Standard si Advanced. Aceste unitati pot fi configurate pentru a intruni cerintele clientului datorita diversitatii unitatilor de baza si varietatii de accesorii disponibile. Caracteristicile inovatoare ingineresti si sofisticate ale unitatilor HDC de la Kärcher ofera multe avantaje. Performanta maxima imbinata cu usurinta in utilizare, longevitate si un grad ridicat de siguranta caracterizeaza gama HDC. Indiferent care sunt cerintele specifice pentru curatare cu inalta presiune, Kärcher va va consilia cu placere in planificarea sistemului dvs. stationar.
Caracteristici si beneficii
Flexibilitate ridicată
- Disponibilă prin simpla apăsare a unui buton, fără timpi de configurare și transport de mașini mobile.
Siguranță ridicată a mașinii
- Siguranţă împotriva scurgerii
Este gata de utilizare rapid în orice moment
Control inteligent al pompei
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Presiune (bar/MPa)
|80 / 160 / 8 / 16 / 16
|Debit transportat (l/h)
|700 / 8000
|Temperatura de admisie (°C)
|max. 85
|Pornirea motoarelor
|Soft start
|Numărul fazelor de curent (Ph)
|3
|Tensiune (V)
|400
|Frecvență (Hz)
|50
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|1150 x 750 x 1840
Echipament
- Garnitura de ulei
- Geam pentru observarea nivelului de ulei
- Motor cu 4 poli (rulare lenta)
- Pompa arbore cotit cu pistoane de ceramica
- Protecție împotriva funcționării pe uscat
- Rezervor de stocare cu supapă cu plutitor
- Contoar ore de functionare
- Regulator Servo Control
- Presiune de decuplare
Domenii de intrebuintare
- Ideal pentru aplicații de curățare în industria alimentară
- Agricultura
- Curatarea grajdului
- Ideal pentru utilizare în curățarea vehiculelor, în sectorul construcțiilor și transporturilor, precum și în industrie
- Curățarea vehiculelor și mașinilor în zona auto, industrie și agricolă
- Furnizori de servicii pentru întreținerea clădirilor