Aspirator cu spalare prin injectie-extractie profesional Puzzi 10/1
Puzzi 10/1 cu duza pentru podea/duza pentru tapiserii pentru curatarea covoarelor si a tapiseriilor prin spray-extractie. Ideal pentru suprafete mici. Cu carlig integrat pentru cablu si suport pentru maner prevazut cu teava de aspirare/declansator.
Puzzi 10/1 cu duza pentru tapiserii si duza pentru podea este adecvat in special pentru curatarea eficienta si igienica a suprafetelor mici spre medii. Cu o presiune de pulverizare de 1 bar, aspiratoarele cu spalare asigura o curatare blanda si in profunzime a suprafetelor textile si rezultate impresionante, in special atunci cand curatati covoare si tapiserii. Datorita duzei inguste pentru podea, aparatul este adecvat in mod optim pentru a fi utilizat in spatii inchise. Lamelele de aspiratie flexibile permit curatarea usoara a suprafetelor aglomerate. Aspiratorul cu spalare este prevazut cu un carlig integrat pentru cablu si un suport pentru manerul prevazut cu teava de aspirare si declansator.
Caracteristici si beneficii
Performanță de curățare remarcabilă
Set complet de accesorii de curățare a covoarelor
Duză de tapițerie la îndemână
Container detașabil, inteligent 2-în-1
Ușor de operat datorită celor două butoane mari
Roți mari din spate și role flexibile de direcție la 360°
Cârlig pentru cablu
Depozitare integrată pentru duza pentru tapițerie și duza pentru covor
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Capacitate maximă de suprafață (m²/h)
|20 - 25
|Debit aer (l/s)
|74
|Vacuum (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Rată de pulverizare (l/min)
|1
|Presiune pulverizare (bar)
|1
|Rezervor apă curată / reciclată (l)
|10 / 9
|Putere turbina (W)
|1250
|Putere pompă (W)
|40
|Tensiune (V)
|220 / 240
|Frecvență (Hz)
|50 / 60
|Lungimea cablului (m)
|7,5
|Culoarea
|antracit
|Greutate fără accesorii (kg)
|10,5
|Greutate cu ambalaj (kg)
|16,1
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|690 x 325 x 440
Pachet de livrare
- Duza pentru tapițerii
- Detergent: Tablete detergent 760, 2 Bucată
- Furtun de stropire şi aspirare: 2.5 m
- Cârlig pentru cablu
- Duză pentru podea: 240 mm
- Pistol de pulverizare/aspirare
- Mâner în D pentru tub de pulverizare/aspirație
- Container detașabil 2-în-1
- Teava de pulverizare / aspirare: 1 Bucată
Echipament
- Depozitare integrată pentru accesorii pentru tapițerie/duză pentru rosturi
- Depozitare integrată pentru accesorii pentru duza de podea
- Muștiuc pentru duză: Duza pentru tapițerii, albastru
Domenii de intrebuintare
- Pentru curățarea intensivă în profunzime a tapițerii și a mobilierului tapițat din fibră
- Pentru curățarea intermediară și îndepărtarea țintită a petelor pe covoare
- Pentru curățarea tuturor suprafețelor textile – inclusiv a interioarelor mașinilor
- Pentru curățarea intensivă a fibrelor adânci din scaune auto tapițate
- Pentru curățarea profundă țintită a fibrelor din zonele mai mici de mochetă
- Pentru curățarea suprafețelor de tapițerie și textile din zone sensibile din punct de vedere igienic
- Pentru curățarea în adâncime a fibrelor a covoarelor și a pardoselilor textile
