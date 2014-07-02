Puzzi 10/1 cu duza pentru tapiserii si duza pentru podea este adecvat in special pentru curatarea eficienta si igienica a suprafetelor mici spre medii. Cu o presiune de pulverizare de 1 bar, aspiratoarele cu spalare asigura o curatare blanda si in profunzime a suprafetelor textile si rezultate impresionante, in special atunci cand curatati covoare si tapiserii. Datorita duzei inguste pentru podea, aparatul este adecvat in mod optim pentru a fi utilizat in spatii inchise. Lamelele de aspiratie flexibile permit curatarea usoara a suprafetelor aglomerate. Aspiratorul cu spalare este prevazut cu un carlig integrat pentru cablu si un suport pentru manerul prevazut cu teava de aspirare si declansator.