Aspirator cu spalare prin injectie-extractie profesional Puzzi 10/1 Edition *EU
Puzzi 10/1 cu duza de podea/ duza de tapițerie pentru curățarea covoarelor și tapițeriei folosind tehnologia de pulverizare și aspirare. Ideal pentru suprafețele de mici dimensiuni. Cu cârlig integrat pentru cablu și suport pentru mâner cu declanșator/ conductă de aspirație.
Puzzi 10/1 cu duză pentru tapițerie și duză de podea este deosebit de potrivită pentru curățarea igienică și eficientă a suprafețelor mici și medii. Cu o presiune de pulverizare de 1 bar, mașina de curățat prin pulverizare și extracție asigură curățarea delicată și în profunzime a suprafețelor textile și oferă rezultate impresionante, în special la curățarea covoarelor și a tapițeriei. Datorită duzei înguste de podea, mașina poate fi utilizată în mod în spațiile înguste. Lamelele flexibile de aspirație permit curățarea cu ușurință a zonelor aglomerate. Mașina de curățare prin pulverizare și extracție este prevăzută cu un cârlig integrat pentru cablu și un suport pentru un mâner cu declanșator și țeavă de aspirare.
Caracteristici si beneficii
Performanță de curățare remarcabilă
- Curățarea perfectă în adâncime a fibrelor a suprafețelor textile.
- Uscarea rapidă înseamnă că suprafețele pot fi utilizate rapid din nou datorită performanței excelente de aspirare.
- Rezultat excelent de curățare cu efect vizibil înainte și după.
Set complet de accesorii de curățare a covoarelor
- Buza de aspirație flexibilă pentru un unghi optim de aspirație și rezultate finale de uscare.
- Duză de podea lată de 240 mm cu tub integrat de extracție prin pulverizare.
- Prindere ergonomică cu două mâini pentru un plus de confort al utilizatorului.
Duză de tapițerie la îndemână
- Curățare ușoară, dar temeinică, a tapițerii și a mobilierului tapițat.
- Perfect pentru curățarea interiorului vehiculului.
Container detașabil, inteligent 2-în-1
- Umplerea rezervorului de apă curată rapid și simplu
- Eliminarea apei murdare simplu și rapid
Ușor de operat datorită celor două butoane mari
- Nu este nevoie să vă aplecați: comutator cu picior pornit/oprit pentru viteză și ușurință în utilizare.
- Metodă rapidă, un singur pas: pulverizare combinată și aspirare într-o singură operațiune.
- Metoda în 2 pași: pulverizați pe fibre și lăsați să se înmoaie, apoi aspirați.
Roți mari din spate și role flexibile de direcție la 360°
- Manevrare usoara chiar si pe suprafete neuniforme.
- Flexibil de manevrat la curățare.
Cârlig pentru cablu
- Pentru depozitarea în siguranță a cablului de alimentare.
- Practic și protejează cablurile.
- Aparatul poate fi transportat și depozitat ușor și comod.
Depozitare integrată pentru duza pentru tapițerie și duza pentru covor
- Datorită designului cu cleme, duza pentru tapițerie este întotdeauna la îndemână.
- Suport pentru tub de aspirație integrat cu duză pentru podea în mânerul de transport.
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Capacitate maximă de suprafață (m²/h)
|20 - 25
|Debit aer (l/s)
|74
|Vacuum (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Rată de pulverizare (l/min)
|1
|Presiune pulverizare (bar)
|1
|Rezervor apă curată / reciclată (l)
|10 / 9
|Putere turbina (W)
|1250
|Putere pompă (W)
|40
|Tensiune (V)
|220 / 240
|Frecvență (Hz)
|50 / 60
|Lungimea cablului (m)
|7,5
|Culoarea
|antracit
|Greutate fără accesorii (kg)
|10,5
|Greutate cu ambalaj (kg)
|16
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|709 x 322 x 438
Pachet de livrare
- Duza pentru tapițerii
- Detergent: Tablete detergent 760, 48 Bucată
- Furtun de stropire şi aspirare: 2.5 m
- Cârlig pentru cablu
- Duză pentru podea: 240 mm
- Duza pentru spații înguste
- Pistol de pulverizare/aspirare
- Mâner în D pentru tub de pulverizare/aspirație
- Container detașabil 2-în-1
- Teava de pulverizare / aspirare: 1 Bucată
Echipament
- Depozitare integrată pentru accesorii pentru tapițerie/duză pentru rosturi
- Depozitare integrată pentru accesorii pentru duza de podea
- Muștiuc pentru duză: Duza pentru tapițerii, albastru
Domenii de intrebuintare
- Pentru curățarea intensivă în profunzime a tapițerii și a mobilierului tapițat din fibră
- Pentru curățarea intermediară și îndepărtarea țintită a petelor pe covoare
- Pentru curățarea tuturor suprafețelor textile – inclusiv a interioarelor mașinilor
- Pentru curățarea intensivă a fibrelor adânci din scaune auto tapițate
- Pentru curățarea profundă țintită a fibrelor din zonele mai mici de mochetă
- Pentru curățarea suprafețelor de tapițerie și textile din zone sensibile din punct de vedere igienic
- Pentru curățarea în adâncime a fibrelor a covoarelor și a pardoselilor textile
