Puzzi 10/1 cu duză pentru tapițerie și duză de podea este deosebit de potrivită pentru curățarea igienică și eficientă a suprafețelor mici și medii. Cu o presiune de pulverizare de 1 bar, mașina de curățat prin pulverizare și extracție asigură curățarea delicată și în profunzime a suprafețelor textile și oferă rezultate impresionante, în special la curățarea covoarelor și a tapițeriei. Datorită duzei înguste de podea, mașina poate fi utilizată în mod în spațiile înguste. Lamelele flexibile de aspirație permit curățarea cu ușurință a zonelor aglomerate. Mașina de curățare prin pulverizare și extracție este prevăzută cu un cârlig integrat pentru cablu și un suport pentru un mâner cu declanșator și țeavă de aspirare.