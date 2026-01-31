Robust, durabil și puternic, cu flexibilitate fără fir: Puzzi 2/1 Bp este un aparat de curățare prin extracție cu pulverizare, alimentat cu baterie. Acest dispozitiv portabil poate fi utilizat atât pentru curățarea localizată, cât și pentru îndepărtarea petelor, eliminând fără efort petele proaspete sau uscate de pe textile precum scaune tapițate, canapele, scaune auto și multe altele. Puzzi 2/1 Bp îndepărtează rapid toate petele datorită performanței excepționale de aspirare, asigurând și timpuri de uscare reduse. Datorită designului compact, greutății reduse și mânerului ergonomic, aparatul este ușor de transportat cu o singură mână. Pentru cele mai bune rezultate de îndepărtare a petelor, soluția de curățare este pulverizată sub presiune adânc în fibrele textile, apoi aspirată împreună cu murdăria desprinsă. Accesorii incluse standard: duză pentru tapițerie, furtun de pulverizare/aspirație, recipiente separate pentru apă curată și murdară, plus spațiu integrat pentru depozitarea accesoriilor. Atenție! La comandarea acestui aparat, rețineți că bateria Kärcher Battery Power+ de 36 V și încărcătorul rapid corespunzător trebuie comandate separat.