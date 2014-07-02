Aspirator cu spalare prin injectie-extractie profesional Puzzi 30/4
Aparatul de curatat cu spray-extractie Puzzi 30/4 este cea mai economica solutie de curatare pentru covoare cu o suprafata mare si transforma procesul de curatenie in unul ergonomic, lipsit de stres si rapid.
Cu un nivel de zgomot de 66 dB(A), aparatul de curatat cu spray-extractie Puzzi 30/4 este cel mai silentios aspirator umed din clasa sa si este ideal pentru curatare silentioasa. Cu un rezervor de apa proaspata cu o capacitate de 30 litri si o duza de podea de 350 mm, acest aparat de curatat inovator cu spray-extractie este adecvat in special pentru curatarea mochetelor cu o suprafata mare. Design-ul masinii se axeaza pe functii ergonomice, lipsite de stres si care genereaza economii de timp. Conceptul de operare simpla EASY Operation si pozitia ergonomica verticala fac mane vrarea aparatului extrem de usoara. Procesul de invatare este scurt datorita pictogramelor inteligibile. Rezervorul cu apa murdara este detasabil, iar manerul si forma rezervorului sunt ergonomice. Rezervorul este simplu de curatat, ceea ce faciliteaza umplerea acestuia cu apa proaspata. Perioada scurta de configurare genereaza economii de timp si bani. Timpul de uscare cu aceasta masina este cu pana la 30% mai scurt decat in cazul produselor concurentei. Acest lucru se datoreaza partial buzei flexibile de absorbtie, care asigura mereu un unghi optim de absorbtie. Aparatul Puzzi 30/4 este usor de transportat, chiar daca se afla in pozitie orizontala cu rezervorul de apa proaspata plin, iar rotilele sale mari faciliteaza deplasarea acestuia pe scari.
Caracteristici si beneficii
Priza electrica pentru PW 30/1Priza de curent integrata permikte utilizarea flexibila a PW 30/1 fara o sursa de curent suplimentara. Cand nu e utilizata, priza de curent este protejata eficient de un capac cu inchidere automata. PW 30/1 sporeste performanta pe suprafata, curata covorul cu o perie rotativa si aliniaza toate fibrele acestuia intr-o singura directie.
Rezervor de apă murdară detașabilPentru a oferi protectie impotriva mizeriei, manerul rezervorului de apa murdara este atasat in exterior. Rezervorul de apă murdară este simplu de scos și poate fi folosit și pentru a umple rezervorul de apă proaspătă. O scurta descriere pe partea din spate a rezervorului de apa murdara explica procesul de lucru intr-o maniera inteligibila.
Extrem de silentiosLa doar 66 dB(A), Puzzi 30/4 este cel mai silentios aspirator uscat din clasa lui. Datorita nivelului de zgomot redus, masina poate fi folosita oriunde, chiar si in timpul programului de lucru si in hoteluri. Nivelul scazut de zgomot protejeaza operatorul si permite un interval de lucru mai indelungat.
Volum mare a rezervorului
- Chiar si cu un rezervor de apa proaspata de 30 litri plin, aparatul Puzzi 30/4 poate fi transportat cu usurinta pe spate.
- Un ecran integrat ce indica nivelul arata operatorului nivelul curent de apa proaspat.
- Filtrul de apă proaspătă protejează componentele si poate fi indepărtat fără alte unelte si curățat.
Concept de operare prietenos EASY Operation
- Pictograme intuitive care permit operarea usoara.
Roti mari de transport
- Mulțumită roților de mari dimensiuni, Puzzi 30/4 este ușor de manevrat, chiar și atunci când este complet plin.
- Roți cu rulare lină, cu un diametru de 30 cm.
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Capacitate maximă de suprafață (m²/h)
|60 - 75
|Debit aer (l/s)
|74
|Vacuum (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Rată de pulverizare (l/min)
|3
|Presiune pulverizare (bar)
|4
|Rezervor apă curată / reciclată (l)
|30 / 15
|Putere turbina (W)
|1200
|Putere pompă (W)
|70
|Tensiune (V)
|220 / 240
|Frecvență (Hz)
|50 / 60
|Lungimea cablului (m)
|15
|Culoarea
|antracit
|Greutate fără accesorii (kg)
|26
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|580 x 460 x 930
Pachet de livrare
- Priza pentru capul de spalare Power: PW 30/1
- Furtun de stropire şi aspirare: 4 m
- Duză pentru podea: 350 mm
- Pistol de pulverizare/aspirare
- Mâner în D pentru tub de pulverizare/aspirație
- Teava de pulverizare / aspirare: 1 Bucată, 700 mm, Oțel inoxidabil
Echipament
- Muștiuc pentru duză: Duză pentru podea, Galben
Video
Accesorii
Detergenti
Găsește piese de schimb
Găsește piese de schimb și diagrame pentru aparatul tău Kärcher. Apasă butonul "Găsește piese de schimb" pentru a începe căutarea şi adăugarea în coşul de cumpărături.