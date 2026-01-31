Singurul aparat de acest gen din lume, robust și flexibil fără fir: aspiratorul spray-extractie Puzzi 9/1 Bp. Fiind singurul aspirator profesional cu extracție prin pulverizare alimentat cu baterii de pe piață, acest Puzzi reușește să impresioneze prin performanțele sale excepționale și libertatea maximă de mișcare atunci când curăță tapițeria și zonele textile din orice industrie, fie că este vorba de hoteluri sau ospitalitate, curatare de vehicule sau operațiuni de curățare a clădirilor. În ciuda puterii sale, acest Puzzi face un zgomot foarte mic, ceea ce îl face ideal pentru utilizarea în zonele publice; în plus, mânerul său proiectat ergonomic face sa fie transportat cu ușurință cu o singură mână. Pentru cele mai bune rezultate de curățare profundă a fibrelor, soluția de curățare este presurizată și pulverizată adânc în fibrele textile, apoi aspirată înapoi împreună cu murdăria. Echipat standard cu: duză de tapițerie extra-scurtă, furtun de vid prin pulverizare, recipient 2-în-1 pentru apă proaspătă și apă murdară, depozitare integrată a accesoriilor și multe altele. Bateria Kärcher Battery Power+ de 36 V și încărcătorul rapid trebuie comandate separat.