Aspirator cu spalare prin injectie-extractie profesional cu acumulator Puzzi 9/1 Bp
Pentru manevrabilitate maximă si curățare profundă a tapițerii: Aspiratorul robust Puzzi 9/1 Bp fără fir cu extracție prin pulverizare si duză scurta pentru tapițerie.
Singurul aparat de acest gen din lume, robust și flexibil fără fir: aspiratorul spray-extractie Puzzi 9/1 Bp. Fiind singurul aspirator profesional cu extracție prin pulverizare alimentat cu baterii de pe piață, acest Puzzi reușește să impresioneze prin performanțele sale excepționale și libertatea maximă de mișcare atunci când curăță tapițeria și zonele textile din orice industrie, fie că este vorba de hoteluri sau ospitalitate, curatare de vehicule sau operațiuni de curățare a clădirilor. În ciuda puterii sale, acest Puzzi face un zgomot foarte mic, ceea ce îl face ideal pentru utilizarea în zonele publice; în plus, mânerul său proiectat ergonomic face sa fie transportat cu ușurință cu o singură mână. Pentru cele mai bune rezultate de curățare profundă a fibrelor, soluția de curățare este presurizată și pulverizată adânc în fibrele textile, apoi aspirată înapoi împreună cu murdăria. Echipat standard cu: duză de tapițerie extra-scurtă, furtun de vid prin pulverizare, recipient 2-în-1 pentru apă proaspătă și apă murdară, depozitare integrată a accesoriilor și multe altele. Bateria Kärcher Battery Power+ de 36 V și încărcătorul rapid trebuie comandate separat.
Caracteristici si beneficii
Baterie puternică Kärcher Power+ 36VLibertatea de mișcare fără fir. Tehnologia în timp real cu afișaj LCD pentru acumulatori indică timpul de funcționare rămas, timpul de încărcare rămas și capacitatea bateriei. Compatibil cu toate mașinile de pe platforma bateriei Kärcher Battery Power+ de 36 V.
Design durabil și robust al mașiniiDurata lungă de viață asigură o eficiență ridicată. Pompă cu diafragmă robustă și rezistentă la uzură. Două butoane mari acționate manual sau cu piciorul pentru comoditate.
Duză de tapițerie extra-scurtă cu design ergonomicIdeal pentru utilizarea în spații înguste (de exemplu, interioarele vehiculului). Design ergonomic. Mâner confortabil si placut la atingere
Container detașabil, inteligent 2-în-1
- Umplerea rezervorului de apă curată rapid și simplu
- Eliminarea apei murdare simplu și rapid
- Pornire rapidă pentru o siguranță sporită a utilizatorului.
Mâner ergonomic
- Transport ușor, cu o singură mână.
- Masina bine echilibrata
- Suport tub de aspirație integrat în mânerul de transport pentru un transport sigur și convenabil.
Depozitarea integrată a accesoriilor
- Toate accesoriile pot fi depozitate in mod convenabil pe masina si, prin urmare, sunt intotdeauna la indemana.
- Compartiment de depozitare practic, încorporat pentru filetele cu agent de curățare.
- Depozitare sigura, chiar si in timpul transportului
Greutate scăzută
- Transport fara efort chiar si pre trepte
- Proiectat pentru perioade lungi de utilizare fără oboseală.
- Mașină ușoară entry-level.
Zgomot redus de funcționare
- Potrivit chiar si pentru curățarea în zone sensibile la zgomot și pe timp de noapte.
- Crește confortul utilizatorului.
- Mașină foarte silențioasă pentru segmentul entry-level.
Sistem Comfort 2-in-1, cu furtun prelungitor integrat de pulverizare/absorbtie
- Soluția de curățare este pulverizată adânc în fibre sub presiune.
- Extracția temeinică a soluției de curățare și a murdăriei.
- Uscare rapidă.
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Platforma bateriei.
|Platformă baterie 36 V
|Capacitate pe suprafață (m²/h)
|12 - 18
|Rezervor apă curată / reciclată (l)
|9 / 7
|Debit aer (l/s)
|57
|Vacuum (kPa)
|15
|Rată de pulverizare (l/min)
|0,5
|Presiune pulverizare (MPa)
|0,16 - 0,22
|Putere turbina (W)
|550
|Putere pompă (W)
|4
|Puterea motorului (W)
|575
|Nivelul presiunii acustice (dB(A))
|70
|Dimensiunea nominală a accesoriului ( )
|ID 32
|Numărul de baterii necesare. (Bucată)
|1
|Durata de funcționare pentru fiecare încărcare a bateriei. (min)
|35 (7,5 Ah) / 27 (6,0 Ah)
|Timpul de încărcare a bateriei cu încărcătorul rapid 80%/100%. (min)
|58 / 81
|Curent de încărcare. (A)
|6
|Sursă de alimentare pentru încărcătorul de baterii (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Culoarea
|antracit
|Greutate fără accesorii (kg)
|7,6
|Greutate cu ambalaj (kg)
|11,2
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|540 x 332 x 460
Pachet de livrare
- Variantă: Bateria și încărcătorul de baterii nu sunt incluse
- Furtun de stropire şi aspirare: 2.5 m
- Filtru de protecție a motorului
- Filtru de apă curata
- Duza scurtă pentru tapițerie cu maner
- Sertar de depozitare pentru tab-urile RM
- Container detașabil 2-în-1
- Detergent: Tablete detergent 760, 2 Tablete
Echipament
- Blocarea furtunului
- Depozitarea integrată a accesoriilor
Domenii de intrebuintare
- Pentru curățarea intensivă în profunzime a tapițerii și a mobilierului tapițat din fibră
- Pentru curățarea intermediară și îndepărtarea țintită a petelor pe covoare
- Pentru curățarea tuturor suprafețelor textile – inclusiv a interioarelor mașinilor
- Pentru curățarea intensivă a fibrelor adânci din scaune auto tapițate
- Pentru curățarea profundă țintită a fibrelor din zonele mai mici de mochetă
