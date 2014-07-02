Aspirator cu spalare prin injectie-extractie profesional PW 30/1

Cap spalator cu perie suplimentar pentru variantele de aspirator Puzzi 200 pentru sporirea suprafetei de actiune cu circa 35 %.

Peria electrica PW 30/1 a fost dezvoltata ca un accesoriu optional pentru aparatul Puzzi 200 pentru a intensifica procesul de curatare temeinica. Aceasta perie electrica sporeste performanta obisnuita de curatare cu circa 35 %. Va permite sa pulverizati, periati si aspirati intr-un singur proces. Cu latimea de lucru lata de 315 mm (235 mm pentru PW 10) ceea ce inseamna o performanta per suprafata mai mare cu 25 %, PW 30/1 este in mod clar un sistem de curatare mult mai eficient cu rezultate uluitoare in combinatie cu Puzzi 200.

Caracteristici si beneficii
Aspirator cu spalare prin injectie-extractie profesional PW 30/1: Perii rotative
Perii rotative
Pentru intensificarea procesului de curățare și alinierea fibrelor covoarelor.
Aspirator cu spalare prin injectie-extractie profesional PW 30/1: Performanta de curatare imbunatatita
Performanta de curatare imbunatatita
Creşterea performanţei de suprafață cu până la 35%.
Aspirator cu spalare prin injectie-extractie profesional PW 30/1: Fereastră transparentă de inspecție
Fereastră transparentă de inspecție
Fereastră de inspecție la capul de spălare pentru monitorizarea continuă a aspirației de retur.
Operare simplă
  • Fixare rapidă și simplă în locul duzei de podea.
  • Rotația periei cilindrice ușurează lucrul cu PW 30/1.
  • Pornire ușoară cu comutatorul basculant.

Specificatii tehnice

Date tehnice

Capacitate maximă de suprafață (m²/h) 40 - 55
Putere motor perii (W) 60
Tensiune (V) 220 - 240
Frecvență (Hz) 50 - 60
Lungimea cablului (m) 4
Culoarea antracit
Greutate fără accesorii (kg) 5,7
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 350 x 260 x 835

Domenii de intrebuintare
  • Covor
