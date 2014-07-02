Aspirator cu spalare prin injectie-extractie profesional PW 30/1
Cap spalator cu perie suplimentar pentru variantele de aspirator Puzzi 200 pentru sporirea suprafetei de actiune cu circa 35 %.
Peria electrica PW 30/1 a fost dezvoltata ca un accesoriu optional pentru aparatul Puzzi 200 pentru a intensifica procesul de curatare temeinica. Aceasta perie electrica sporeste performanta obisnuita de curatare cu circa 35 %. Va permite sa pulverizati, periati si aspirati intr-un singur proces. Cu latimea de lucru lata de 315 mm (235 mm pentru PW 10) ceea ce inseamna o performanta per suprafata mai mare cu 25 %, PW 30/1 este in mod clar un sistem de curatare mult mai eficient cu rezultate uluitoare in combinatie cu Puzzi 200.
Caracteristici si beneficii
Perii rotativePentru intensificarea procesului de curățare și alinierea fibrelor covoarelor.
Performanta de curatare imbunatatitaCreşterea performanţei de suprafață cu până la 35%.
Fereastră transparentă de inspecțieFereastră de inspecție la capul de spălare pentru monitorizarea continuă a aspirației de retur.
Operare simplă
- Fixare rapidă și simplă în locul duzei de podea.
- Rotația periei cilindrice ușurează lucrul cu PW 30/1.
- Pornire ușoară cu comutatorul basculant.
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Capacitate maximă de suprafață (m²/h)
|40 - 55
|Putere motor perii (W)
|60
|Tensiune (V)
|220 - 240
|Frecvență (Hz)
|50 - 60
|Lungimea cablului (m)
|4
|Culoarea
|antracit
|Greutate fără accesorii (kg)
|5,7
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|350 x 260 x 835
Domenii de intrebuintare
- Covor
