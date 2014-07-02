Aparat de curatat mochete BRC 30/15 C
Curățare rapidă, eficientă, în profunzime a covoarelor printr-un singur proces. Economic pe suprafețe cuprinse între 200 și 800 m².
BRC 30/15 C asigură o curățare simplă, eficientă, în profunzime a covoarelor printr-un singur proces. Garantează rezultate de curățare în profunzime, folosind metoda de extragere prin pulverizare cu ajutorul unei perii rotative și a puterii mari de aspirare. BRC 30/15 C curăța în profunzime printr-un singur proces și ajută covoarele să se usuce foarte repede.
Caracteristici si beneficii
Performanță puternică de curățare
- Periile sustin curatarea in detaliu
- Perie tip valt pozitionata cu balans, asigurand o capacitate uniforma de curatare.
- Fibrele sunt indreptate si capata un aspect uniform
Dimensiuni compacte.
- Ideal pentru suprafete intre 200 m² si 800 m².
- Depozitare usoara
- Usor de transportat.
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Capacitate pe suprafaţa (curaţare de baza / curaţare intermediara "iCpaso") (m²/h)
|150
|Debit aer (l/s)
|46
|Vacuum (mbar/kPa)
|300 / 30
|Curatare intermediara prin pulverizare (bar)
|3,5
|Cantitate de pulverizare pentru curaţare de baza (l/min)
|1
|Lățime de lucru, aspirare (mm)
|315
|Rezervor apă curată / reciclată (l)
|15 / 17
|Putere turbina (W)
|1130
|Putere motor perii (W)
|76
|Greutate fără accesorii (kg)
|36
|Greutate cu ambalaj (kg)
|35,5
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|920 x 360 x 750
Pachet de livrare
- Nr. de valturi: 1 Bucată
Echipament
- Directie de lucru: Inapoi
Video