BRC 30/15 C asigură o curățare simplă, eficientă, în profunzime a covoarelor printr-un singur proces. Garantează rezultate de curățare în profunzime, folosind metoda de extragere prin pulverizare cu ajutorul unei perii rotative și a puterii mari de aspirare. BRC 30/15 C curăța în profunzime printr-un singur proces și ajută covoarele să se usuce foarte repede.