Aparat de curatat mochete BRC 40/22 C
Mașina compactă de curățat covoare BRC 40/22 C pentru curățarea rapidă și economică prin injecție-extracție sau curățarea intermediară a suprafețelor acoperite cu covoare, cu o suprafață cuprinsă între 250 și 1.000 m².
Comparativ cu aparatele convenționale de curățare prin injecție-extracție, mașina de curățat covoare BRC 40/22 C îți permite să lucrezi cu până la 30% mai rapid garantând o curățare în profunzime. Acest lucru este facilitat de manevrabilitatea sa ușoară și de principiul de a lucra întotdeauna în sensul de deplasare înspre față, astfel încât să se evite deplasările inutile în gol. Între timp, un coș de filtrare integrat colectează în mod fiabil particulele aflate pe suprafață, cum ar fi părul sau fibrele de covor desprinse. Dispozitivul este ideal pentru curățarea în profunzime a covoarelor pe suprafețe mici și mijlocii de până la 1.000 m² și poate fi utilizat în mod flexibil pentru curățarea prin pulverizare și extracție sau pentru curățarea intermediară a covoarelor. Atunci când se utilizează agentul de curățare iCapSol RM 768, pe care îl recomandăm pentru curățarea intermediară, timpul de uscare a covorului este redus la aproximativ o jumătate de oră, făcându-l metoda ideală de curățare pentru suprafețele covoarelor cu trafic intens. Mai mult decât atât, capul de curățare, care este echipat cu o perie de curățare pentru covoare poate fi rotit cu volanul, simplifică și accelerează și mai mult curățarea suprafețelor foarte greu accesibile.
Caracteristici si beneficii
Cap de curățare pivotant la un unghi de 200°O perie cilindrică pentru covoare oferă o curățare în profunzime. Extrem de ușor de manevrat, chiar și pe suprafețe aglomerate.
Pentru curățare intermediară și în profunzimePentru aplicații de curățare în profunzime și curățare intermediară a covoarelor. Curățarea în profunzime a covoarelor cu role de curățare care permit curățarea fibrelor covoarelor.
Duză de mână opționalăPentru curățarea în colțuri sau pentru aspirarea și pulverizarea scaunelor și a pernelor.
Coș de maturare integrat
- Colectează în mod corespunzător fibrele de covor, părul și alte particule care se află pe suprafață.
- Reduce blocajele racletei, reducând astfel costurile de întreținere.
Direcție de lucru doar înainte
- Prevenirea trecerilor în gol inutile.
- Suprafață de acoperire cu până la 30% mai ridicată decât la aparatele de aspirare prin pulverizare convenționale.
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Capacitate pe suprafaţa (curaţare de baza / curaţare intermediara "iCpaso") (m²/h)
|500 / 900
|Debit aer (l/s)
|47
|Vacuum (mbar/kPa)
|290 / 29
|Curaţare intermediara prin pulverizare (bar)
|3,5
|Curatare intermediara prin pulverizare (bar)
|7
|Cantitate de pulverizare pentru curaţare intermediara (l/min)
|0,38
|Cantitate de pulverizare pentru curaţare de baza (l/min)
|2,5
|Lățime de lucru, aspirare (cm)
|48
|Rezervor apă curată / reciclată (l)
|22 / 19
|Putere turbina (W)
|1200
|Putere motor perii (W)
|400
|Greutate fără accesorii (kg)
|44,5
|Greutate cu ambalaj (kg)
|50,5
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|889 x 470 x 1118
Pachet de livrare
- Nr. de valturi: 1 Bucată
- Perie rolă: 1 Bucată
Echipament
- Directie de lucru: Înainte
- Oparere iCapsol
