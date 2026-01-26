Aspirator industrial IVC 60/12-1 Tact EC
Aspirator industrial compact. Sistem automat de curatare filtru si motor CE fara uzura, pentru folosire continua. Ideal pentru pulberi fine din spatii de productie - si pentru uz stationar.
Aspiratorul industrial compact IVC 60/12-1 Tact EC este ideal pentru utilaje si spatiile de productie. Aparatul poate fi utilizat pentru cele mai dificile operatiuni de curatare, in regim continuu, gratie motorului CE fara uzura. Aspiratorul include un sistem automat de curatare a filtrului, este ideal pentru pulberi fine si poate fi folosit cu usurinta ca aparat fix, alaturi de utilajele de productie sau ambalare.
Caracteristici si beneficii
Sistem automat de curatare a filtrului Tact
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Numărul fazelor de curent (Ph)
|1
|Tensiune (V)
|220 / 240
|Frecvență (Hz)
|50 / 60
|Debit aer (l/s/m³/h)
|62,5 / 225
|Vacuum (mbar/kPa)
|244 / 24,4
|Capacitate container (l)
|60
|Material container
|Oțel inoxidabil
|puterea nominală de intrare (kW)
|1,2
|Tip de aspirare
|Electric
|Diametrul nominal al racordului
|Diametrul nominal 70
|Diametrul nominal al accesoriului
|Diametrul nominal 50 Diametrul nominal 40
|Nivelul presiunii acustice (dB(A))
|74
|Filtru principal de praf
|M
|Suprafața filtrului principal (m²)
|0,95
|Greutate fără accesorii (kg)
|59
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|970 x 690 x 995
Echipament
- Filtru principal: Filtru de tip evantai
- Accesorii incluse in kit-ul de livrare: nu
- Oprire automata la atingerea nivelului maxim de umplere
