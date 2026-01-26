Aspiratorul industrial compact IVC 60/12-1 Tact EC este ideal pentru utilaje si spatiile de productie. Aparatul poate fi utilizat pentru cele mai dificile operatiuni de curatare, in regim continuu, gratie motorului CE fara uzura. Aspiratorul include un sistem automat de curatare a filtrului, este ideal pentru pulberi fine si poate fi folosit cu usurinta ca aparat fix, alaturi de utilajele de productie sau ambalare.