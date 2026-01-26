Aspirator industrial IVC 60/12-1 Tact EC

Aspirator industrial compact. Sistem automat de curatare filtru si motor CE fara uzura, pentru folosire continua. Ideal pentru pulberi fine din spatii de productie - si pentru uz stationar.

Aspiratorul industrial compact IVC 60/12-1 Tact EC este ideal pentru utilaje si spatiile de productie. Aparatul poate fi utilizat pentru cele mai dificile operatiuni de curatare, in regim continuu, gratie motorului CE fara uzura. Aspiratorul include un sistem automat de curatare a filtrului, este ideal pentru pulberi fine si poate fi folosit cu usurinta ca aparat fix, alaturi de utilajele de productie sau ambalare.

Caracteristici si beneficii
Sistem automat de curatare a filtrului Tact

Specificatii tehnice

Date tehnice

Numărul fazelor de curent (Ph) 1
Tensiune (V) 220 / 240
Frecvență (Hz) 50 / 60
Debit aer (l/s/m³/h) 62,5 / 225
Vacuum (mbar/kPa) 244 / 24,4
Capacitate container (l) 60
Material container Oțel inoxidabil
puterea nominală de intrare (kW) 1,2
Tip de aspirare Electric
Diametrul nominal al racordului Diametrul nominal 70
Diametrul nominal al accesoriului Diametrul nominal 50 Diametrul nominal 40
Nivelul presiunii acustice (dB(A)) 74
Filtru principal de praf M
Suprafața filtrului principal (m²) 0,95
Greutate fără accesorii (kg) 59
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 970 x 690 x 995

Echipament

  • Filtru principal: Filtru de tip evantai
  • Accesorii incluse in kit-ul de livrare: nu
  • Oprire automata la atingerea nivelului maxim de umplere
