Aspirator industrial IVC 60/24-2 Ap
Aspirator industrial entry-level compact si manevrabil. Cu sistem de curatare filtru semi-automat, roti mari si role franare. Ideal pentru utilaje si spatii de productie.
IVC 60/24-2 Ap este un aspirator industrial compact cu roti mari si role de franare. Aceasta masina entry-level usor de manevrat este proiectata pentru curatarea mobila a utilajelor si spatiilor de productie. Sistemul semi-automat de curatare a filtrului asigura o durata de viata extinsa a filtrului.
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Numărul fazelor de curent (Ph)
|1
|Tensiune (V)
|220 / 240
|Frecvență (Hz)
|50 / 60
|Debit aer (l/s/m³/h)
|148 / 532
|Vacuum (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Capacitate container (l)
|60
|Material container
|Oțel inoxidabil
|puterea nominală de intrare (kW)
|2,4
|Tip de aspirare
|Electric
|Diametrul nominal al racordului
|Diametrul nominal 70
|Diametrul nominal al accesoriului
|Diametrul nominal 70 Diametrul nominal 50 Diametrul nominal 40
|Nivelul presiunii acustice (dB(A))
|73
|Filtru principal de praf
|M
|Suprafața filtrului principal (m²)
|0,95
|Greutate fără accesorii (kg)
|59
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|970 x 690 x 995
Echipament
- Filtru principal: Filtru de tip evantai
- Accesorii incluse in kit-ul de livrare: nu
Video