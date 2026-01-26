Aspirator industrial IVC 60/24-2 Ap

Aspirator industrial entry-level compact si manevrabil. Cu sistem de curatare filtru semi-automat, roti mari si role franare. Ideal pentru utilaje si spatii de productie.

IVC 60/24-2 Ap este un aspirator industrial compact cu roti mari si role de franare. Aceasta masina entry-level usor de manevrat este proiectata pentru curatarea mobila a utilajelor si spatiilor de productie. Sistemul semi-automat de curatare a filtrului asigura o durata de viata extinsa a filtrului.

Specificatii tehnice

Date tehnice

Numărul fazelor de curent (Ph) 1
Tensiune (V) 220 / 240
Frecvență (Hz) 50 / 60
Debit aer (l/s/m³/h) 148 / 532
Vacuum (mbar/kPa) 254 / 25,4
Capacitate container (l) 60
Material container Oțel inoxidabil
puterea nominală de intrare (kW) 2,4
Tip de aspirare Electric
Diametrul nominal al racordului Diametrul nominal 70
Diametrul nominal al accesoriului Diametrul nominal 70 Diametrul nominal 50 Diametrul nominal 40
Nivelul presiunii acustice (dB(A)) 73
Filtru principal de praf M
Suprafața filtrului principal (m²) 0,95
Greutate fără accesorii (kg) 59
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 970 x 690 x 995

Echipament

  • Filtru principal: Filtru de tip evantai
  • Accesorii incluse in kit-ul de livrare: nu
