Aspirator industrial IVC 60/24-2 Tact² M
Aspirator industrial compact, manevrabil, cu sistem automat de curatare a filtrului Tact². Ideal pentru utilaje si spatii de productie cu pulberi periculoase, clasa M.
IVC 60/24-2 Tact² M este un aspirator industrial compact, cu roti mari si role de franare. Aceasta masina usor manevrabila este ideala pentru curatarea utilajelor si spatiilor de productie. Aspiratorul este aprobat si pentru pulberi periculoase, clasa M. Sistemul automat de curatare a filtrului Tact² asigura perioade indelungate de utilizare fara intrerupere.
Caracteristici si beneficii
Sistem Tact2 (sistem de curatare automata a filtrului)
Cu filtru plat pliat.
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Numărul fazelor de curent (Ph)
|1
|Tensiune (V)
|220 / 240
|Frecvență (Hz)
|50 / 60
|Debit aer (l/s/m³/h)
|148 / 532
|Vacuum (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Capacitate container (l)
|60
|Material container
|Oțel inoxidabil
|puterea nominală de intrare (kW)
|2,4
|Tip de aspirare
|Electric
|Diametrul nominal al racordului
|Diametrul nominal 70
|Diametrul nominal al accesoriului
|Diametrul nominal 50 Diametrul nominal 40
|Nivelul presiunii acustice (dB(A))
|73
|Filtru principal de praf
|M
|Suprafața filtrului principal (m²)
|0,95
|Greutate fără accesorii (kg)
|60
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|970 x 690 x 995
Echipament
- Filtru principal: Filtru de tip evantai
- Accesorii incluse in kit-ul de livrare: nu
