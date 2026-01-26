IVC 60/24-2 Tact² M este un aspirator industrial compact, cu roti mari si role de franare. Aceasta masina usor manevrabila este ideala pentru curatarea utilajelor si spatiilor de productie. Aspiratorul este aprobat si pentru pulberi periculoase, clasa M. Sistemul automat de curatare a filtrului Tact² asigura perioade indelungate de utilizare fara intrerupere.