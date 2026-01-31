IVC 60/30 Ap - aspirator industrial ideal pentru curatarea zonelor si a utilajelor de productie. Cu suflanta sa foarte rezistenta, aparatul este foarte potrivit si pentru utilizare continua si, deci, ideal ca unitate de aspirare stationara in productie sau in domeniul ambalajelor. Curatarea manuala a filtrului ii prelungeste durata de viata considerabil.