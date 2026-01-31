Aspirator industrial IVC 60/30 Ap
Aspirator industrial compact pentru curatarea zonei de productie si a utilajelor. Datorita turbinei laterale foarte rezistente, este conceput pentru utilizare continua.
IVC 60/30 Ap - aspirator industrial ideal pentru curatarea zonelor si a utilajelor de productie. Cu suflanta sa foarte rezistenta, aparatul este foarte potrivit si pentru utilizare continua si, deci, ideal ca unitate de aspirare stationara in productie sau in domeniul ambalajelor. Curatarea manuala a filtrului ii prelungeste durata de viata considerabil.
Caracteristici si beneficii
turbima cu canale laterale, rezistenta la uzura.
- O turbina laterala asigura putere mare de absorbtie cu o durata foarte mare de viata de cel putin 20000 ore. Aceste aparate sunt ideale pentru lucrul in mai multe schimburi
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Numărul fazelor de curent (Ph)
|3
|Tensiune (V)
|400
|Frecvență (Hz)
|50
|Debit aer (l/s/m³/h)
|68 / 244,8
|Vacuum (mbar/kPa)
|286 / 28,6
|Capacitate container (l)
|60
|Material container
|Oțel inoxidabil
|puterea nominală de intrare (kW)
|3
|Tip de aspirare
|Electric
|Diametrul nominal al racordului
|Diametrul nominal 70
|Diametrul nominal al accesoriului
|Diametrul nominal 70 Diametrul nominal 50 Diametrul nominal 40
|Nivelul presiunii acustice (dB(A))
|77
|Filtru principal de praf
|M
|Suprafața filtrului principal (m²)
|1,9
|Greutate fără accesorii (kg)
|88
|Greutate cu ambalaj (kg)
|89,5
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|970 x 690 x 1240
Echipament
- Filtru principal: Filtru de tip evantai
- Accesorii incluse in kit-ul de livrare: nu
Video