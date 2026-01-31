Aspirator industrial IVC 60/30 Tact²
Aspiratorul industrial compact IVC 60/30 Tact² este ideal pentru curatarea zonei de productie si a utilajelor. Datorita canalului lateral, compresorul fara uzura este potrivit si pentru utilizarea de durata. Poate fi utilizat, de exemplu, pentru aspirare in zonele de productie sau ambalare.
Caracteristici si beneficii
turbima cu canale laterale, rezistenta la uzura.
- O turbina laterala asigura putere mare de absorbtie cu o durata foarte mare de viata de cel putin 20000 ore. Aceste aparate sunt ideale pentru lucrul in mai multe schimburi
Sistem Tact2 (sistem de curatare automata a filtrului)
Specificatii tehnice
|Numărul fazelor de curent (Ph)
|3
|Tensiune (V)
|400
|Frecvență (Hz)
|50
|Debit aer (l/s/m³/h)
|68 / 244,8
|Vacuum (mbar/kPa)
|286 / 28,6
|Capacitate container (l)
|60
|Material container
|Oțel inoxidabil
|puterea nominală de intrare (kW)
|3
|Tip de aspirare
|Electric
|Diametrul nominal al racordului
|Diametrul nominal 70
|Diametrul nominal al accesoriului
|Diametrul nominal 50 Diametrul nominal 40
|Nivelul presiunii acustice (dB(A))
|77
|Filtru principal de praf
|M
|Suprafața filtrului principal (m²)
|1,9
|Greutate fără accesorii (kg)
|95
|Greutate cu ambalaj (kg)
|95,8
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|970 x 690 x 1240
Echipament
- Accesorii incluse in kit-ul de livrare: nu
- Oprire automata la atingerea nivelului maxim de umplere
