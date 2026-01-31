Modelul entry-level din gama noastră de aspiratoare industriale din clasa Super, cu certificare pentru prafurile din clasa M, își atinge obiectivele cu valori impresionante de performanță și echipament excelent. Sistemul IVS 100/40 M are un motor eficient trifazat de 4,0 kW (IE2) cu pornire ușoară, pentru a preveni apariția șocurilor la pornirea mașinii. Filtrul mare de tip stea preia cu ușurință prafurile fine care sunt periculoase pentru sănătate, în timp ce sistemul de agitare a filtrului face curățarea sistemului de filtrare ușoară pentru utilizator. Acest lucru este asigurat de angrenajul integrat pentru transmisia direcționată a puterii. Cât de multă sau cât de puțină forță este aplicată de către utilizator nu are, prin urmare, nicio influență asupra rezultatelor curățării. Un alt avantaj îl reprezintă numeroasele opțiuni de stocare a accesoriilor. În consecință, acestea sunt stocate în siguranță în timpul zilei de lucru și atunci când mașina este transportată. IVS 100/40 M este proiectat pentru o funcționare continuă, demonstrată în mod clar de un container din oțel inoxidabil de 100 de litri cu mecanism de coborare a cosului colector. O telecomandă opțională completează gama largă de echipamente.