Aspirator industrial IVS 100/40 M
Certificat pentru prafurile din clasa M: IVS 100/40 M aspiratorul industrial este ideal pentru aspirarea unor cantități mari de praf fin care sunt periculoase pentru sănătate. Cu motor de 4 kW.
Modelul entry-level din gama noastră de aspiratoare industriale din clasa Super, cu certificare pentru prafurile din clasa M, își atinge obiectivele cu valori impresionante de performanță și echipament excelent. Sistemul IVS 100/40 M are un motor eficient trifazat de 4,0 kW (IE2) cu pornire ușoară, pentru a preveni apariția șocurilor la pornirea mașinii. Filtrul mare de tip stea preia cu ușurință prafurile fine care sunt periculoase pentru sănătate, în timp ce sistemul de agitare a filtrului face curățarea sistemului de filtrare ușoară pentru utilizator. Acest lucru este asigurat de angrenajul integrat pentru transmisia direcționată a puterii. Cât de multă sau cât de puțină forță este aplicată de către utilizator nu are, prin urmare, nicio influență asupra rezultatelor curățării. Un alt avantaj îl reprezintă numeroasele opțiuni de stocare a accesoriilor. În consecință, acestea sunt stocate în siguranță în timpul zilei de lucru și atunci când mașina este transportată. IVS 100/40 M este proiectat pentru o funcționare continuă, demonstrată în mod clar de un container din oțel inoxidabil de 100 de litri cu mecanism de coborare a cosului colector. O telecomandă opțională completează gama largă de echipamente.
Caracteristici si beneficii
turbima cu canale laterale, rezistenta la uzura.
Echipat cu filtru stea extra-mare
- Potrivit și pentru cantități mari de praf.
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Numărul fazelor de curent (Ph)
|3
|Tensiune (V)
|400
|Frecvență (Hz)
|50
|Debit aer (l/s/m³/h)
|138 / 500
|Vacuum (mbar/kPa)
|175 / 17,5
|Capacitate container (l)
|100
|Material container
|Oțel inoxidabil
|puterea nominală de intrare (kW)
|4,2
|Tip de aspirare
|Electric
|Diametrul nominal al racordului
|Diametrul nominal 70
|Diametrul nominal al accesoriului
|Diametrul nominal 70 Diametrul nominal 50
|Nivelul presiunii acustice (dB(A))
|75
|Filtru principal de praf
|M
|Suprafața filtrului principal (m²)
|2,2
|Greutate fără accesorii (kg)
|142
|Greutate cu ambalaj (kg)
|148,3
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|1202 x 686 x 1465
Echipament
- Accesorii incluse in kit-ul de livrare: nu
