Potrivit atât pentru utilizarea continuă mobilă, cât și pentru cea staționară, aspiratorul industrial IVS 100/55 M poate aspirara în siguranță cantități foarte mari de praf fin care sunt periculoase pentru sănătate. Certificat pentru clasa de praf M și eficient energetic (IE2), aspiratorul impresionează, de asemenea, cu motorul său puternic trifazic de 5,5 kW. Datorită funcției integrate de pornire ușoara, acesta poate fi chiar utilizat cu ușurință în orice priză industrială convențională de 16 amperi. Pentru mobilitate maximă, sunt disponibile diferite opțiuni de depozitare pentru accesoriile de aspirare. Filtrul de dimensiuni mari cu 16 pliuri ocupă un spațiu foarte mic și este curățat în mod eficient cu ajutorul unui agitator de filtru orizontal. Un angrenaj integrat asigură în mod consecvent rezultate optime de curățare, indiferent de forța aplicată. IVS 100/55 M este proiectat pentru o funcționare continuă, demonstrată în mod clar de un container din oțel inoxidabil de 100 de litri cu mecanism de coborare a cosului colector. O telecomandă disponibilă opțional permite, de asemenea, pornirea și oprirea aparatului de la distanță (până la 30 m).