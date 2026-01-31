Aspirator industrial IVS 100/75 Lp
Aspiratorul industrial IVS 100/75 Lp cu motor de 7,5 kW este echipat cu sistemul de eliminare alternativă Longopac și este ideal chiar și pentru aspirarea unor cantități mari de moloz grele.
Perfect pentru aspirarea murdariei grosiere, cum ar fi cantități foarte mari de moloz și praf (de asemenea, cu furtun lung): IVS 100/75 Lp cu suport integrat pentru saci de colectare a deșeurilor Longopac. Acest sistem inteligent de eliminare nu numai că permite evacuarea murdăriei lăsând foarte puțin praf, dar, de asemenea, elimină necesitatea unui recipient de colectare separat. Alimentat de un motor puternic trifazat de 7,5 kw (IE2) cu pornire lentă, alături de un filtru de tip stea certificat pentru clasa de prafuri M este, de asemenea, potrivit pentru o funcționare continuă. Filtrul este curățat cu ajutorul unui sistem manual de curățare a filtrului cu funcționare orizontală. Aceasta înseamnă că rezultatele curățării rămân la fel de bune, indiferent de cât de puțină forță este aplicată de utilizator. Accesoriile pot fi stocate direct pe aparat, astfel încât acestea să fie în siguranță pentru transport și să nu se piardă. O telecomandă disponibilă opțional permite, de asemenea, pornirea și oprirea aparatului de la distanță (până la 30 m).
Caracteristici si beneficii
turbima cu canale laterale, rezistenta la uzura.
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Numărul fazelor de curent (Ph)
|3
|Tensiune (V)
|400
|Frecvență (Hz)
|50
|Debit aer (l/s/m³/h)
|148 / 536
|Vacuum (mbar/kPa)
|305 / 30,5
|Capacitate container (l)
|100
|Material container
|Oțel inoxidabil
|puterea nominală de intrare (kW)
|7,5
|Tip de aspirare
|Electric
|Diametrul nominal al racordului
|Diametrul nominal 70
|Diametrul nominal al accesoriului
|Diametrul nominal 70 Diametrul nominal 50
|Nivelul presiunii acustice (dB(A))
|73
|Filtru principal de praf
|M
|Suprafața filtrului principal (m²)
|2,2
|Greutate fără accesorii (kg)
|173
|Greutate cu ambalaj (kg)
|173,8
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|1202 x 686 x 1465
Echipament
- Accesorii incluse in kit-ul de livrare: nu
Video