Aspirator industrial IVS 100/75 Lp

Aspiratorul industrial IVS 100/75 Lp cu motor de 7,5 kW este echipat cu sistemul de eliminare alternativă Longopac și este ideal chiar și pentru aspirarea unor cantități mari de moloz grele.

Perfect pentru aspirarea murdariei grosiere, cum ar fi cantități foarte mari de moloz și praf (de asemenea, cu furtun lung): IVS 100/75 Lp cu suport integrat pentru saci de colectare a deșeurilor Longopac. Acest sistem inteligent de eliminare nu numai că permite evacuarea murdăriei lăsând foarte puțin praf, dar, de asemenea, elimină necesitatea unui recipient de colectare separat. Alimentat de un motor puternic trifazat de 7,5 kw (IE2) cu pornire lentă, alături de un filtru de tip stea certificat pentru clasa de prafuri M este, de asemenea, potrivit pentru o funcționare continuă. Filtrul este curățat cu ajutorul unui sistem manual de curățare a filtrului cu funcționare orizontală. Aceasta înseamnă că rezultatele curățării rămân la fel de bune, indiferent de cât de puțină forță este aplicată de utilizator. Accesoriile pot fi stocate direct pe aparat, astfel încât acestea să fie în siguranță pentru transport și să nu se piardă. O telecomandă disponibilă opțional permite, de asemenea, pornirea și oprirea aparatului de la distanță (până la 30 m).

Caracteristici si beneficii
turbima cu canale laterale, rezistenta la uzura.

Specificatii tehnice

Date tehnice

Numărul fazelor de curent (Ph) 3
Tensiune (V) 400
Frecvență (Hz) 50
Debit aer (l/s/m³/h) 148 / 536
Vacuum (mbar/kPa) 305 / 30,5
Capacitate container (l) 100
Material container Oțel inoxidabil
puterea nominală de intrare (kW) 7,5
Tip de aspirare Electric
Diametrul nominal al racordului Diametrul nominal 70
Diametrul nominal al accesoriului Diametrul nominal 70 Diametrul nominal 50
Nivelul presiunii acustice (dB(A)) 73
Filtru principal de praf M
Suprafața filtrului principal (m²) 2,2
Greutate fără accesorii (kg) 173
Greutate cu ambalaj (kg) 173,8
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 1202 x 686 x 1465

Echipament

  • Accesorii incluse in kit-ul de livrare: nu
Aspirator industrial IVS 100/75 Lp
Aspirator industrial IVS 100/75 Lp
Aspirator industrial IVS 100/75 Lp
Aspirator industrial IVS 100/75 Lp

Video

Accesorii