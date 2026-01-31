Perfect pentru aspirarea murdariei grosiere, cum ar fi cantități foarte mari de moloz și praf (de asemenea, cu furtun lung): IVS 100/75 Lp cu suport integrat pentru saci de colectare a deșeurilor Longopac. Acest sistem inteligent de eliminare nu numai că permite evacuarea murdăriei lăsând foarte puțin praf, dar, de asemenea, elimină necesitatea unui recipient de colectare separat. Alimentat de un motor puternic trifazat de 7,5 kw (IE2) cu pornire lentă, alături de un filtru de tip stea certificat pentru clasa de prafuri M este, de asemenea, potrivit pentru o funcționare continuă. Filtrul este curățat cu ajutorul unui sistem manual de curățare a filtrului cu funcționare orizontală. Aceasta înseamnă că rezultatele curățării rămân la fel de bune, indiferent de cât de puțină forță este aplicată de utilizator. Accesoriile pot fi stocate direct pe aparat, astfel încât acestea să fie în siguranță pentru transport și să nu se piardă. O telecomandă disponibilă opțional permite, de asemenea, pornirea și oprirea aparatului de la distanță (până la 30 m).