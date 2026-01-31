Echipamentul IVS 100/75 M este modelul de vârf din gama noastră industrială de aspiratoare certificate pentru clasa de praf M. Echipat cu componente extrem de performante, cum ar fi turbina cu canal lateral de 7,5 kW, aspiră în siguranță cantități foarte mari de praf fin care sunt periculoase pentru sănătate. Cel mai mare motor trifazat din această clasă funcționează cu eficiență ridicată (IE2) și are funcție de pornire lentă, care previne în mod eficient șocurile de putere în timpul pornirii. În plus, mașina este proiectată pentru utilizare continuă mobilă și staționară și este echipată cu un container din oțel inoxidabil, cu un volum de 100 de litri și un mecanism coborâre împreună cu un filtru mare cu 16 pliuri. Sistemul de filtrare este curățat printr-un sistem manual de curățare a filtrului cu funcționare orizontală. Accesoriile pot fi stocate direct pe aparat, astfel încât acestea să fie în siguranță pentru transport și să nu se piardă. O telecomandă disponibilă opțional permite, de asemenea, pornirea și oprirea aparatului de la distanță.