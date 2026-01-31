Aspirator industrial IVC 60/30 Ap M Z22
Aspirator industrial compact cu suflanta laterala rezistenta pentru utilizare continua( de ex. In productie). Pentru praf fin din clasa M, zona 22 ATEX si zone cu cerinte speciale igienice.
IVC 60/30 Ap M Z22 este un aspirator industrial compact cu suflanta laterala foarte rezistenta, ideal pentru utilizare continua si cu o interfata standard pentru toate sistemele de control ale aparatului. Este destinat pentru folosirea in zone de productie si pentru curatarea utilajelor din ATEX zona 22. Aparatul este potrivit si pentru zonele in care exista praf clasa M, daunator pentru sanatate sau in zonele care presupun norme foarte stricte de igiena.
Caracteristici si beneficii
turbima cu canale laterale, rezistenta la uzura.
- O turbina laterala asigura putere mare de absorbtie cu o durata foarte mare de viata de cel putin 20000 ore. Aceste aparate sunt ideale pentru lucrul in mai multe schimburi
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Numărul fazelor de curent (Ph)
|3
|Tensiune (V)
|400
|Frecvență (Hz)
|50
|Debit aer (l/s/m³/h)
|53,3 / 192
|Vacuum (mbar/kPa)
|250 / 25
|Capacitate container (l)
|60
|Material container
|Oțel inoxidabil
|puterea nominală de intrare (kW)
|3
|Tip de aspirare
|Electric
|Diametrul nominal al racordului
|Diametrul nominal 70
|Diametrul nominal al accesoriului
|Diametrul nominal 40
|Nivelul presiunii acustice (dB(A))
|77
|Filtru principal de praf
|M
|Suprafața filtrului principal (m²)
|1,9
|Greutate fără accesorii (kg)
|95
|Greutate cu ambalaj (kg)
|95,6
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|970 x 690 x 1240
Echipament
- Filtru principal: Filtru de tip evantai
- Accesorii incluse in kit-ul de livrare: nu
Video