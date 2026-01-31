IVC 60/30 Ap M Z22 este un aspirator industrial compact cu suflanta laterala foarte rezistenta, ideal pentru utilizare continua si cu o interfata standard pentru toate sistemele de control ale aparatului. Este destinat pentru folosirea in zone de productie si pentru curatarea utilajelor din ATEX zona 22. Aparatul este potrivit si pentru zonele in care exista praf clasa M, daunator pentru sanatate sau in zonele care presupun norme foarte stricte de igiena.