Aspirator industrial IVS 100/55 M Z22
IVS 100/55 M Z22 este un aspirator industrial, care are o suflanta puternică cu canal lateral de 5,5 kW pentru aspirarea în siguranță a cantităților mari de pulberi de clasă M, potențial explozive.
Pentru aspirarea în siguranță a unor cantități foarte mari de praf periculoas pentru sănătate, cu certificat de praf clasa M și permis de asemenea pentru utilizarea în Ex Zone 22: aspirațorul industrial IVS 100/55 M Z22 super-class cu suflanta puternică de 5,5 kW. Aspiratorul de înaltă eficiență (IE2) este potrivit atât pentru utilizarea continuă staționară, cât și pentru cea mobilă și, datorită funcției integrate de pornire soft, poate fi chiar utilizat folosind prize de curent industriale de 16 amperi. Agitatorul orizontal de filtrare cu cutie de viteze asigură curățarea optimă a filtrului mare de clasa M, prin cutia de viteze transmisia direcționată a puterii produce în mod consecvent rezultate bune de curățare a filtrului, indiferent de forța aplicată de utilizator. Mecanismul de setare al containerului din oțel inoxidabil de 100 de litri consolidează, de asemenea, ușurința în utilizare a mașinii. Conceptul inteligent este intregit de numeroasele opțiuni pentru depozitarea în siguranță a accesoriilor.
Caracteristici si beneficii
turbima cu canale laterale, rezistenta la uzura.
Echipat cu filtru stea extra-mare
- Potrivit și pentru cantități mari de praf.
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Numărul fazelor de curent (Ph)
|3
|Tensiune (V)
|400
|Frecvență (Hz)
|50
|Debit aer (l/s/m³/h)
|138 / 500
|Vacuum (mbar/kPa)
|240 / 24
|Capacitate container (l)
|100
|Material container
|Oțel inoxidabil
|puterea nominală de intrare (kW)
|5,5
|Tip de aspirare
|Electric
|Diametrul nominal al racordului
|Diametrul nominal 70
|Diametrul nominal al accesoriului
|Diametrul nominal 70 Diametrul nominal 50
|Nivelul presiunii acustice (dB(A))
|77
|Filtru principal de praf
|M
|Suprafața filtrului principal (m²)
|2,2
|Greutate fără accesorii (kg)
|157
|Greutate cu ambalaj (kg)
|168,5
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|1202 x 686 x 1500
Echipament
- Accesorii incluse in kit-ul de livrare: nu