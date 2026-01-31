Pentru aspirarea în siguranță a unor cantități foarte mari de praf periculoas pentru sănătate, cu certificat de praf clasa M și permis de asemenea pentru utilizarea în Ex Zone 22: aspirațorul industrial IVS 100/55 M Z22 super-class cu suflanta puternică de 5,5 kW. Aspiratorul de înaltă eficiență (IE2) este potrivit atât pentru utilizarea continuă staționară, cât și pentru cea mobilă și, datorită funcției integrate de pornire soft, poate fi chiar utilizat folosind prize de curent industriale de 16 amperi. Agitatorul orizontal de filtrare cu cutie de viteze asigură curățarea optimă a filtrului mare de clasa M, prin cutia de viteze transmisia direcționată a puterii produce în mod consecvent rezultate bune de curățare a filtrului, indiferent de forța aplicată de utilizator. Mecanismul de setare al containerului din oțel inoxidabil de 100 de litri consolidează, de asemenea, ușurința în utilizare a mașinii. Conceptul inteligent este intregit de numeroasele opțiuni pentru depozitarea în siguranță a accesoriilor.