IVR-L 100/24-2 este un aspirator industrial compact, de tip Ringler, de la Kärcher. Aspiratorul oferă o capacitate a containerului de 100 de litri și poate aspira în mod corespunzător solide grosiere (cum ar fi așchii), iar mulțumită coșului opțional pentru șpan, le separă în mod comod. Racordul pentru furtun de pe capul de aspirare este foarte flexibil (se rotește 360°) și garantează flexibilitate maximă și aspirare fără încolăcirea furtunului. Nivelul de umplere poate fi citit confortabil în orice moment pe conducta de golire. Suporturile de ridicare montate pe flanșă ușurează manipularea zilnică a mașinii, chiar și atunci când aceasta este complet încărcată. Roțile pivotante ABS de înaltă calitate garantează cel mai înalt nivel al mobilității.