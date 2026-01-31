Aspirator industrial IVR-L 100/24-2
IVR-L 100/24-2 — aspiratorul industrial compact cu capacitatea containerului de 100 litri. Aspirarea comodă și separarea ușoară a așchiilor și a fluidelor de tăiere.
IVR-L 100/24-2 este un aspirator industrial compact, de tip Ringler, de la Kärcher. Aspiratorul oferă o capacitate a containerului de 100 de litri și poate aspira în mod corespunzător solide grosiere (cum ar fi așchii), iar mulțumită coșului opțional pentru șpan, le separă în mod comod. Racordul pentru furtun de pe capul de aspirare este foarte flexibil (se rotește 360°) și garantează flexibilitate maximă și aspirare fără încolăcirea furtunului. Nivelul de umplere poate fi citit confortabil în orice moment pe conducta de golire. Suporturile de ridicare montate pe flanșă ușurează manipularea zilnică a mașinii, chiar și atunci când aceasta este complet încărcată. Roțile pivotante ABS de înaltă calitate garantează cel mai înalt nivel al mobilității.
Caracteristici si beneficii
Robustețe, flexibilitate și modularitate ridicate
- Mașină și șasiu foarte robuste și echipate cu pereți de grosime mare.
- Racord de furtun rotativ până la 360° cu cot de țeavă
Indicator de umplere vizual.
- Furtun transparent pentru verificarea cantității de fluid absorbit.
- Furtunul este utilizat și pentru golirea ușoară.
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Numărul fazelor de curent (Ph)
|1
|Tensiune (V)
|220 / 240
|Frecvență (Hz)
|50 / 60
|Debit aer (l/s/m³/h)
|148 / 532
|Vacuum (mbar/kPa)
|230 / 23
|Capacitate container (l)
|100
|Material container
|Metal
|puterea nominală de intrare (kW)
|2,4
|Tip de aspirare
|Electric
|Diametrul nominal al racordului
|Diametrul nominal 50
|Diametrul nominal al accesoriului
|Diametrul nominal 50 Diametrul nominal 40
|Filtru principal de praf
|L
|Suprafața filtrului principal (m²)
|0,45
|Greutate fără accesorii (kg)
|44
|Greutatea cu accesorii (kg)
|44
|Greutate cu ambalaj (kg)
|44,6
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|640 x 620 x 1060
Echipament
- Accesorii incluse in kit-ul de livrare: nu
Video