Aspiratorul tip Ringler, IVR-L 100/24-2 Tc Me Dp, este un aspirator industrial compact cu șasiu basculant. Aspiratorul de înaltă calitate conține un recipient din oțel inoxidabil de 100 litri, permițând aspirarea unor cantități mari de lichide și/sau a solidelor în mare parte fără praf, cum ar fi așchiile. Solidele pot fi ușor separate de lichide prin intermediul coșului opțional pentru șpan. Aspiratorul IVR-L 100/24-2 Tc Me Dp este versatil datorită construcției sale din oțel inoxidabil. Chiar și mediile corozive pot fi aspirate fără un echipament suplimentar. Mizeria din jurul aspiratorului poate fi îndepărtată fără ca furtunul de aspirație să se încolăcească, mulțumită racordului pentru furtun de pe capul de aspirație care se poate roti la 360°. Nivelul de umplere poate fi citit în permanență pe conducta de golire. Pompa autonomă de butoi mărește semnificativ capacitatea de retur a fluidelor aspirate. Construcția robustă, inclusiv roțile pivotante și cablul de alimentare rezistente la ulei, asigură o durată lungă de viață și permite aparatului să reziste chiar și în cazul utilizării industriale în cele mai dificile condiții. Construcția robustă permite, de asemenea, ridicarea utilajului cu ajutorul unui stivuitor.