Aspirator industrial IVR-L 100/24-2 Tc Me Dp
Cu capacitatea de 100 litri a containerului și pompă autonomă pe butoi, IVR-L 100/24-2 Tc Me Dp este potrivit pentru aspirarea, separarea și returnarea lichidelor care conțin substanțe solide, cum ar fi așchiile metalice.
Aspiratorul tip Ringler, IVR-L 100/24-2 Tc Me Dp, este un aspirator industrial compact cu șasiu basculant. Aspiratorul de înaltă calitate conține un recipient din oțel inoxidabil de 100 litri, permițând aspirarea unor cantități mari de lichide și/sau a solidelor în mare parte fără praf, cum ar fi așchiile. Solidele pot fi ușor separate de lichide prin intermediul coșului opțional pentru șpan. Aspiratorul IVR-L 100/24-2 Tc Me Dp este versatil datorită construcției sale din oțel inoxidabil. Chiar și mediile corozive pot fi aspirate fără un echipament suplimentar. Mizeria din jurul aspiratorului poate fi îndepărtată fără ca furtunul de aspirație să se încolăcească, mulțumită racordului pentru furtun de pe capul de aspirație care se poate roti la 360°. Nivelul de umplere poate fi citit în permanență pe conducta de golire. Pompa autonomă de butoi mărește semnificativ capacitatea de retur a fluidelor aspirate. Construcția robustă, inclusiv roțile pivotante și cablul de alimentare rezistente la ulei, asigură o durată lungă de viață și permite aparatului să reziste chiar și în cazul utilizării industriale în cele mai dificile condiții. Construcția robustă permite, de asemenea, ridicarea utilajului cu ajutorul unui stivuitor.
Caracteristici si beneficii
Functie pompa pentru butoi.
- O pompa autonoma scade considerabil timpul de golire a cuvei de lichide si asigura recircularea acestora.
- Furtun transparent pentru verificarea cantității de fluid absorbit.
Robustețe, flexibilitate și modularitate ridicate
- Mașină și șasiu foarte robuste și echipate cu pereți de grosime mare.
- Racord de furtun rotativ până la 360° cu cot de țeavă
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Numărul fazelor de curent (Ph)
|1
|Tensiune (V)
|220 / 240
|Frecvență (Hz)
|50 / 60
|Debit aer (l/s/m³/h)
|148 / 532
|Vacuum (mbar/kPa)
|230 / 23
|Capacitate container (l)
|100
|Material container
|Oțel inoxidabil
|puterea nominală de intrare (kW)
|2,4
|Tip de aspirare
|Electric
|Diametrul nominal al racordului
|Diametrul nominal 50
|Diametrul nominal al accesoriului
|Diametrul nominal 50 Diametrul nominal 40
|Filtru principal de praf
|L
|Suprafața filtrului principal (m²)
|0,45
|Greutate fără accesorii (kg)
|56
|Greutatea cu accesorii (kg)
|56
|Greutate cu ambalaj (kg)
|56,8
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|740 x 620 x 1180
Echipament
- Accesorii incluse in kit-ul de livrare: nu
- Functie pompa pentru butoi.
Video