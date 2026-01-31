Aspirator industrial IVR-L 120/24-2 Tc
IVR-L 120/24-2 Tc este versiunea de bază a modelelor IVR-L 120 Tc și este potrivit pentru aspirarea și separarea emulsiilor de răcire și a așchiilor în industria prelucrării metalelor.
Aspiratorul industrial compact IVR-L 120/24-2 Tc tip Ringler este recomandat pentru separarea eficientă a fluidelor de așchiere și a așchiilor. Construcția sa robustă, care include roți pivotante și un cablu de alimentare rezistente la ulei, face ca aspiratorul să fie un ajutor durabil în utilizarea zilnică în medii industriale dificile. Aparatul este caracterizat de un șasiu basculant și o capacitate generoasă de 120 de litri — ideală pentru cantități mari de lichide și/sau solide în mare parte fără praf, cum ar fi așchiile. Solidele pot fi separate în mod corespunzător de lichide prin intermediul coșului opțional pentru șpan. Pentru o muncă flexibilă fără încolăcirea enervantă a furtunului, racordul furtunului de pe capul de aspirație se poate roti la 360°. Nivelul de umplere poate fi citit în mod comod pe conducta de golire. Golirea se poate realiza în două moduri: În primul rând, prin intermediul conductei de golire și, în al doilea rând, prin intermediul șasiului basculant. Ridicarea utilajului cu ajutorul unui stivuitor se face fără probleme.
Caracteristici si beneficii
Cap nou de aspirare pentru siguranta, confort si putere sporite.
Raza de lucru de 360 de grade
- Curatare in toate directiile datorita conectorului rotativ de pe capul de aspirare. Furtun fara rasucire.
Sasiu practic, basculant
- Golire rapida si usoara a containerului: doar rastorni pe spate si gata!
Rezistent la ulei
- Rotile si cablu rezistente la ulei pentru o durata mare de viata asigura mobilitate excelenta chiar si in conditii dificile.
Robust și fiabil.
- Ideal pentru utilizare in industria de prelucrare a metalelor.
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Numărul fazelor de curent (Ph)
|1
|Tensiune (V)
|220 / 240
|Frecvență (Hz)
|50 / 60
|Debit aer (l/s/m³/h)
|148 / 532
|Vacuum (mbar/kPa)
|235 / 23
|Capacitate container (l)
|120
|Material container
|Metal
|puterea nominală de intrare (kW)
|2,4
|Tip de aspirare
|Electric
|Diametrul nominal al racordului
|Diametrul nominal 50
|Diametrul nominal al accesoriului
|Diametrul nominal 50 Diametrul nominal 40
|Filtru principal de praf
|L
|Suprafața filtrului principal (m²)
|0,45
|Greutate fără accesorii (kg)
|66
|Greutatea cu accesorii (kg)
|68
|Greutate cu ambalaj (kg)
|68,8
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|740 x 620 x 1180
Echipament
- Accesorii incluse in kit-ul de livrare: nu
Video