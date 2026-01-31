Aspiratorul industrial compact IVR-L 120/24-2 Tc tip Ringler este recomandat pentru separarea eficientă a fluidelor de așchiere și a așchiilor. Construcția sa robustă, care include roți pivotante și un cablu de alimentare rezistente la ulei, face ca aspiratorul să fie un ajutor durabil în utilizarea zilnică în medii industriale dificile. Aparatul este caracterizat de un șasiu basculant și o capacitate generoasă de 120 de litri — ideală pentru cantități mari de lichide și/sau solide în mare parte fără praf, cum ar fi așchiile. Solidele pot fi separate în mod corespunzător de lichide prin intermediul coșului opțional pentru șpan. Pentru o muncă flexibilă fără încolăcirea enervantă a furtunului, racordul furtunului de pe capul de aspirație se poate roti la 360°. Nivelul de umplere poate fi citit în mod comod pe conducta de golire. Golirea se poate realiza în două moduri: În primul rând, prin intermediul conductei de golire și, în al doilea rând, prin intermediul șasiului basculant. Ridicarea utilajului cu ajutorul unui stivuitor se face fără probleme.