Aspiratorul de geamuri profesional WVP 10 functioneaza cu acumulator Li-Ion de 3,6V este un model cu greutate redusa ce permite curatarea fara efort, la standarde profesionale. Design-ul duzei de aspirare permite o curatare multi-directionala - verticala, orizontala si deasupra capului - a oricaror suprafete plate si netede, precum geamuri, vitrine, placi, etc. Manerul moale si greutatea redusa, de doar 0,7 kg a aparatului permit o aplicare confortabila. Rezervorul de colectare a apei murdare are o capacitate de 200 ml, ceea ce permite o curatare pe perioade mai lungi. Acest rezervor se poate curata foarte usor si complet igienic, existand posibilitatea de a fi spalat chiar si in masina de spalat vase. Setul de livrare cuprinde acumulatorul, incarcatorul, detergenti, sticla cu pulverizator si o laveta de microfibra. Modelele superioare includ un acumulator de rezerva, o duza de aspirare mica si un incarcator rapid care incarca acumulatorul in 60 minute comparativ cu timpul de incarcare standard de 180 minute.