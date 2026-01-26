Versatil și ușor de transportat datorită greutății reduse de 3,8 kg, aspiratorul nostru uscat T 11/1 Classic este alegerea perfectă pentru utilizatorii profesioniști care schimbă frecvent locul de operare. Cu un volum generos de container de 11 litri, mașina compactă din clasa entry-level generează un vid de 235 mbar / 23,5 kpa de la puterea de 850 W, garantând astfel rezultate excelente de aspirare într-un timp scurt. Aspiratorul funcționează atât de liniștit la doar 61 dB (A), ceea ce înseamnă că nu numai utilizatorul este protejat, ci și lucrarea poate fi făcută în orice moment al zilei în zone sensibile la zgomot, cum ar fi spitale sau hoteluri. O îndoire ergonomică garantează aplicații lungi și fără oboseală, chiar și aspirarea pe scări este fără efort datorită mânerului de transport integrat. Designul robust al modelului T 11/1 Classic asigură nu numai o durată lungă de viață, ci și bara sa interioară împiedică înclinarea mașinii. Accesoriile precum tubul de aspirație și duza de podea pot fi depozitate confortabil la aspirator, fiind livrată și o pungă de filtrare din lână. La cerere, este disponibil și un filtru HEPA 14 performant.