Datorita motorului sau puternic de 850 W aspiratorul uscat compact T 7/1 Classic are o putere de aspirare impresionanta de 23.0 kPa. Chiar daca are o putere atat de mare este foarte silentios 63 db(A). Aparatul are un furtun de aspirare de 2 m si o greutate de doar 3.5 kg. Acest aspirator uscat are doua roti fixe si doua rotite pentru usurinta in manevrare. O bara de protectie in jurul aparatului protejeaza impotriva deteriorarii mobilei. Aparatul T 7/1 Classic are in dotarea standard un sac filtru fleece.