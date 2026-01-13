Aspirator profesional uscat T 7/1 Classic
Usor si ergonomic: T 7/1 Clasic cu sac filtru fleece standard este un aspirator uscat din clasa de baza, ce ofera un raport foarte bun calitate - pret, aspirare puternica si depozitarea cablului.
Datorita motorului sau puternic de 850 W aspiratorul uscat compact T 7/1 Classic are o putere de aspirare impresionanta de 23.0 kPa. Chiar daca are o putere atat de mare este foarte silentios 63 db(A). Aparatul are un furtun de aspirare de 2 m si o greutate de doar 3.5 kg. Acest aspirator uscat are doua roti fixe si doua rotite pentru usurinta in manevrare. O bara de protectie in jurul aparatului protejeaza impotriva deteriorarii mobilei. Aparatul T 7/1 Classic are in dotarea standard un sac filtru fleece.
Caracteristici si beneficii
Greutate scăzută
Coș principal permanent de filtrare
Putere de aspirare remarcabilă
Cârlig pentru cablu
Bara de protectie robusta
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Tipul de curent (Ph/V/Hz)
|1 / 220 - 240 / 50 - 60
|Vacuum (mbar/kPa)
|235 / 23,5
|Debit aer (l/s)
|40
|Performanță evaluată (W)
|850
|Capacitate container (l)
|7
|Diametru nominal standard ( )
|ID 35
|Lungimea cablului (m)
|7,5
|Nivelul presiunii acustice (dB(A))
|62
|Culoarea
|antracit
|Greutate fără accesorii (kg)
|3,5
|Greutate cu ambalaj (kg)
|6
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|375 x 285 x 310
Pachet de livrare
- Lungime furtun de aspirare: 2 m
- Cot: Plastic
- Cantitate tuburi de aspirare: 3 Bucată
- Lungime tuburi de aspirare: 350 mm
- Material tuburi de aspirare: Plastic
- Duză podea comutabilă
- Cantitate saci de filtrare: 1 Bucată
- Material sac de filtrare: Pâslă
- Filtru de protecție a motorului
- Coș de filtrare permanent: Pâslă
Echipament
- Material container: Plastic
- Cârlig pentru cablu
Video
Domenii de intrebuintare
- Pentru toate suprafetele dure ca de ex. gresie, piatra naturala, PVC, linoleum
- Covor
