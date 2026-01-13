Aspirator profesional uscat T 7/1 Classic

Usor si ergonomic: T 7/1 Clasic cu sac filtru fleece standard este un aspirator uscat din clasa de baza, ce ofera un raport foarte bun calitate - pret, aspirare puternica si depozitarea cablului.

Datorita motorului sau puternic de 850 W aspiratorul uscat compact T 7/1 Classic are o putere de aspirare impresionanta de 23.0 kPa. Chiar daca are o putere atat de mare este foarte silentios 63 db(A). Aparatul are un furtun de aspirare de 2 m si o greutate de doar 3.5 kg. Acest aspirator uscat are doua roti fixe si doua rotite pentru usurinta in manevrare. O bara de protectie in jurul aparatului protejeaza impotriva deteriorarii mobilei. Aparatul T 7/1 Classic are in dotarea standard un sac filtru fleece.

Caracteristici si beneficii
Aspirator profesional uscat T 7/1 Classic: Greutate scăzută
Greutate scăzută
Aspirator profesional uscat T 7/1 Classic: Coș principal permanent de filtrare
Coș principal permanent de filtrare
Aspirator profesional uscat T 7/1 Classic: Putere de aspirare remarcabilă
Putere de aspirare remarcabilă
Cârlig pentru cablu
Bara de protectie robusta

Specificatii tehnice

Date tehnice

Tipul de curent (Ph/V/Hz) 1 / 220 - 240 / 50 - 60
Vacuum (mbar/kPa) 235 / 23,5
Debit aer (l/s) 40
Performanță evaluată (W) 850
Capacitate container (l) 7
Diametru nominal standard ( ) ID 35
Lungimea cablului (m) 7,5
Nivelul presiunii acustice (dB(A)) 62
Culoarea antracit
Greutate fără accesorii (kg) 3,5
Greutate cu ambalaj (kg) 6
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 375 x 285 x 310

Pachet de livrare

  • Lungime furtun de aspirare: 2 m
  • Cot: Plastic
  • Cantitate tuburi de aspirare: 3 Bucată
  • Lungime tuburi de aspirare: 350 mm
  • Material tuburi de aspirare: Plastic
  • Duză podea comutabilă
  • Cantitate saci de filtrare: 1 Bucată
  • Material sac de filtrare: Pâslă
  • Filtru de protecție a motorului
  • Coș de filtrare permanent: Pâslă

Echipament

  • Material container: Plastic
  • Cârlig pentru cablu
Aspirator profesional uscat T 7/1 Classic

Video

Domenii de intrebuintare
  • Pentru toate suprafetele dure ca de ex. gresie, piatra naturala, PVC, linoleum
  • Covor
Accesorii
Găsește piese de schimb

Găsește piese de schimb și diagrame pentru aparatul tău Kärcher. Apasă butonul "Găsește piese de schimb" pentru a începe căutarea şi adăugarea în coşul de cumpărături.