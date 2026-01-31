Cu aspiratorul nostru vertical de tip perie, CV 48/2 Adv, te poziționezi optim pentru aplicații intensive de curățare în comerțul cu amănuntul, sectorul hotelier și restaurante, birouri, clădiri publice sau spații de prezentare. Lățimea de lucru foarte mare a aparatului face posibilă, de asemenea, curățarea, rapidă și eficientă a suprafețelor mari. Accesoriile integrate direct pe aparat garantează că marginile sau nișele de mici dimensiuni pot fi luate în calcul în timpul operațiilor de curățare, în timp ce un dispozitiv optic de reglare a periilor asigură reglarea exactă a înălțimii periilor în funcție de cea a fibrelor. Soluțiile inteligente, cum ar fi sistemul de schimbare rapidă pentru cablul de alimentare extrem de flexibil, înlocuirea fără unelte a periei, sau sistemul brevetat de scoatere a sacului, pentru înlocuirea aproape fără praf a sacilor de filtrare din pâslă extrem de rezistentă la rupere, evidențiază ușurința de utilizare a acestui aparat. CV 48/2 Adv impresionează și prin caracteristicile sale ergonomice. De exemplu, greutatea redusă favorizează timpii mari de lucru, fără eforturi exagerate.