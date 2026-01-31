Masina de maturat KM 70/20 C
Măturarea în interior și în exterior cu praf redus: măturătoarea manuală flexibilă KM 70/20 C obține rezultate optime de curățare datorită filtrului său, periei rolă și periei laterale.
Mașina de măturat manuală KM 70/20 C curăță suprafețele fără efort și practic fără praf datorită filtrului, perie rolă și periei laterale - indiferent dacă este vorba de interior sau exterior. Performanța pe suprafață este de 7 ori mai mare decât cu o mătură. Rola de măturat poate fi reglată în 6 trepte și, în combinație cu periile laterale cu variație infinită, obține un rezultat optim de curățare pe diferite podele. Mânerul de împingere reglabil pe înălțime și sistemul Home Base pentru transportarea echipamentelor suplimentare, cum ar fi gălețile și dispozitivele de strâns gunoiul, asigură o funcționare ergonomică. Acest lucru înseamnă că deșeurile pot fi eliminate împreună cu praful și murdăria într-o singură etapă. Când lucrarea este terminată, KM 70/20 C 2SB poate fi depozitat cu economie de spațiu în poziția de parcare.
Caracteristici si beneficii
Perie rotativă și perii laterale reglate continuuPresiune de contact reglabilă progresiv pentru rezultate optime de măturat. Reglarea presiunii de contact reduce uzura rolei de măturat. Pentru a proteja periile, peria rolă de măturat și peria laterală pot fi complet degrevate de sarcină.
Filtru pentru prafFiltrul de praf curăță aerul evacuat și previne ridicarea prafului în timpul măturatului. Sistemul de filtrare este usor accesibil, pentru inlocuire rapida si usoara.
Sistem Home BaseDepozitarea convenabilă a echipamentelor suplimentare, cum ar fi gălețile și dispozitivele de strâns gunoiul. Accesoriile pot fi ținute la îndemână într-un buzunar de pe mânerul de împingere.
Recipient de reziduuri mare
- Manuire si golire simpla prin manerul ergonomic al aparatului.
Maner de impingere reglabil
- Ergonomie excelenta datorita celor trei reglaje pe inaltime
- Pozitie de parcare care economiseste spatiu datorita functiei de rabatare.
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Angrenaj
|manual
|Capacitate maximă de suprafață (m²/h)
|2800
|Lățime de lucru (mm)
|480
|Lățime de lucru cu 1 perie laterală (mm)
|700
|Volum rezervor brut/ net (l)
|45 / 20
|Culoarea
|antracit
|Greutatea cu accesorii (kg)
|21
|Greutate ambalaj (kg)
|26,4
Pachet de livrare
- Filtru pentru praful fin
Echipament
- Actionare manuala maturare
- Valt principal de maturare reglabil
- Maner de impingere, pliabil
- Principiul fărașului
- Utilizare in exterior
- Utilizare la interior
Video
Domenii de intrebuintare
- Pentru curățarea halelor de producție, depozitelor și halelor logistice, precum și a zonelor de încărcare
- Pentru curățarea parcărilor și stațiilor de service
- Pentru curățarea zonelor precum curțile școlii și în mediul municipal
- De asemenea, ideal pentru ateliere mai mici și în agricultură
Accesorii
