Mașina de măturat manuală KM 70/20 C curăță suprafețele fără efort și practic fără praf datorită filtrului, perie rolă și periei laterale - indiferent dacă este vorba de interior sau exterior. Performanța pe suprafață este de 7 ori mai mare decât cu o mătură. Rola de măturat poate fi reglată în 6 trepte și, în combinație cu periile laterale cu variație infinită, obține un rezultat optim de curățare pe diferite podele. Mânerul de împingere reglabil pe înălțime și sistemul Home Base pentru transportarea echipamentelor suplimentare, cum ar fi gălețile și dispozitivele de strâns gunoiul, asigură o funcționare ergonomică. Acest lucru înseamnă că deșeurile pot fi eliminate împreună cu praful și murdăria într-o singură etapă. Când lucrarea este terminată, KM 70/20 C 2SB poate fi depozitat cu economie de spațiu în poziția de parcare.