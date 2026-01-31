Masina de maturat KM 70/20 C 2SB
Rezultate optime de curățare în interior și în exterior: măturătoarea manuală KM 70/20 C 2SB cu 2 perii laterale asigură o performanță pe suprafețe extinse și o măturare aproape fără praf.
Mașina de măturat manuală KM 70/20 C 2SB curăță cu 2 perii laterale și o perie rolă de măturat. În combinație cu acționarea manuală, curățarea zonelor interioare și exterioare devine simplă și eficientă: performanța pe suprafață a KM 70/20 C 2SB este de 9 ori mai mare decât cu o mătură. Peria rolă de măturat poate fi reglată în 6 trepte și, în combinație cu periile laterale cu variație infinită, obține un rezultat optim de curățare pe diferite podele. Filtrul utilizat face ca măturatul să fie practic lipsit de praf. Mânerul de împingere reglabil pe înălțime și sistemul Home Base pentru transportarea echipamentelor suplimentare, cum ar fi gălețile și dispozitivele de strâns gunoiul, asigură o funcționare ergonomică. Acest lucru înseamnă că deșeurile pot fi eliminate împreună cu praful și murdăria într-o singură etapă. Când lucrarea este terminată, KM 70/20 C 2SB poate fi depozitat într-un mod care economisește spațiu în poziția de parcare.
Caracteristici si beneficii
Perie rotativă și perii laterale reglate continuuPresiune de contact reglabilă progresiv pentru rezultate optime de măturat. Reglarea presiunii de contact reduce uzura rolei de măturat. Pentru a proteja periile, peria rolă de măturat și peria laterală pot fi complet degrevate de sarcină.
Filtru pentru prafFiltrul de praf curăță eficient aerul evacuat și previne ridicarea prafului în timpul măturatului. Sistemul de filtrare este usor accesibil, pentru inlocuire rapida si usoara.
Sistem Home BaseDepozitarea convenabilă a echipamentelor suplimentare, cum ar fi gălețile și dispozitivele de strâns gunoiul. Accesoriile pot fi ținute la îndemână într-un buzunar de pe mânerul de împingere.
Recipient de reziduuri mare
- Manuire si golire simpla prin manerul ergonomic al aparatului.
Maner de impingere reglabil
- Ergonomie excelenta datorita celor trei reglaje pe inaltime
- Pozitie de parcare care economiseste spatiu datorita functiei de rabatare.
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Angrenaj
|manual
|Capacitate maximă de suprafață (m²/h)
|3920
|Lățime de lucru (mm)
|480
|Lățime de lucru cu 1 perie laterală (mm)
|700
|Lățime de lucru cu 2 măturători laterale (mm)
|980
|Volum rezervor brut/ net (l)
|45 / 20
|Culoarea
|antracit
|Greutatea cu accesorii (kg)
|22
|Greutate, gata de funcționare (kg)
|22
|Greutate ambalaj (kg)
|27,5
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|989 / 800 / 416
Pachet de livrare
- Filtru pentru praful fin
Echipament
- Actionare manuala maturare
- Valt principal de maturare reglabil
- Maner de impingere, pliabil
- Principiul fărașului
- Utilizare in exterior
- Utilizare la interior
Video
Domenii de intrebuintare
- Pentru curățarea halelor de producție, depozitelor și halelor logistice, precum și a zonelor de încărcare
- Pentru curățarea parcărilor și stațiilor de service
- Pentru curățarea zonelor precum curțile școlii și în mediul municipal
- De asemenea, ideal pentru ateliere mai mici și în agricultură
Accesorii
