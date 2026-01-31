Mașina de măturat manuală KM 70/20 C 2SB curăță cu 2 perii laterale și o perie rolă de măturat. În combinație cu acționarea manuală, curățarea zonelor interioare și exterioare devine simplă și eficientă: performanța pe suprafață a KM 70/20 C 2SB este de 9 ori mai mare decât cu o mătură. Peria rolă de măturat poate fi reglată în 6 trepte și, în combinație cu periile laterale cu variație infinită, obține un rezultat optim de curățare pe diferite podele. Filtrul utilizat face ca măturatul să fie practic lipsit de praf. Mânerul de împingere reglabil pe înălțime și sistemul Home Base pentru transportarea echipamentelor suplimentare, cum ar fi gălețile și dispozitivele de strâns gunoiul, asigură o funcționare ergonomică. Acest lucru înseamnă că deșeurile pot fi eliminate împreună cu praful și murdăria într-o singură etapă. Când lucrarea este terminată, KM 70/20 C 2SB poate fi depozitat într-un mod care economisește spațiu în poziția de parcare.