Masina de maturat-aspirat KM 100/100 R Bp
Masina de maturat cu post de conducere, comfortabila si moderna, pentru utilizarea profesionala atat in zonele interioare cat si in cele exterioare, pe suprafete de la 6.000 la 7.800 mp/h.
DESCRIERE TEHNICA: Actionare: - motor cu curent continuu cu 24 V / 750 W - Pedala pentru rulare in fata si in spate - Cerc de viraj mic (3350 mm) - Frana pentru blocare automata cu tehnica pentru subpresiune - oprire automata a motorului in momentul in care postul de conducere este parasit - sistem rotund pentru filtrare eficient pentru curatarea automata a filtrelor Sistem de maturare / aspirare: Aparatul lucreaza dupa principiul de aruncare peste cap ceea ce inseamna ca materia maturata este transportata de catre matura cilindrica in spate in recipientul pentru mizerie. Matura cilindrica este agatata oscilant si se acomodeaza denivelarilor de pe podele. Atat filtrul cat si matura cilindrica pricipala pot fi schimbate simpul fara a fi necesare scule suplimentare. Clapeta pentru mizerie mare incorporata permite admiterea mizeriei mari ca si doze de bautura, aschii, pietris sau frunzisumed. Matura laterala si matura cilindrica sunt actionate hidraulic. Optional este disponibila o a doua matura laterala. Recipientul pentru mizerie: Cei doi recipienti pentru mizerie a cate 50 litri pot fi scosi pe lateral. Manuire: Printr-un intrerupator se lasa in jos matura laterala si matura cilindrica principala. Prin pedala de rulare este controlata atat rularea in fata cat si cea inapoi.
Caracteristici si beneficii
Protectie impotriva lovirii.Pprotejeaza matura si obstacolele din zona care este curatata
Suprafata mare a filtrului cu curatare automata.Dupa oprirea masinii filtrul este curatat automat - pentru maturare fara praf si intervale lungi de lucru. Curatarea filtrelor poate fi activata si manual. Schimb al filtrelor fara scule.
Schimbare fara scule a filtrului si a rolelor cilindrice pentru o intretinere flexibila.
Concept de operare simpla
- Maturare confortabila prin ordonare logica si inteligibila a tuturor elementelor de comanda in campul vizual si tangibil.
- Simboluri uniforme pentru toate masinile de maturare Kärcher.
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Tracțiune
|Motor CC
|Putere de antrenare (V/kW)
|24 / 2,1
|Angrenaj
|Electric
|Capacitate maximă de suprafață (m²/h)
|6000
|Performanță maximă de suprafață 2 perii laterale (m²/h)
|7800
|Lățime de lucru (mm)
|700
|Lățime de lucru cu 1 perie laterală (mm)
|1000
|Lățime de lucru cu 2 măturători laterale (mm)
|1300
|Capacitatea bateriei (Ah)
|240
|Tensiunea bateriei (V)
|24
|Durata de funcționare a bateriei (h)
|max. 2,5
|Recipient murdărie (l)
|100
|Capacitate de urcare (%)
|15
|Viteza de lucru (km/h)
|6
|Suprafata filtrare (m²)
|6
|Greutatea cu accesorii (kg)
|320
|Greutate, gata de funcționare (kg)
|300
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|2006 x 1005 x 1343
Pachet de livrare
- Filtru rotund din poliester
- Roti, nu lasa urme
Echipament
- Curaţarea manuala a filtrelor
- Curățarea automată a filtrului
- Perie cilindrica principala oscilanta
- Reglare putere de aspirare
- Clapeta pentru particule grosiere de murdarie
- Principiul măturării de deasupra capului
- Actionare inainte
- Actionare inapoi
- Aspirare
- Utilizare in exterior
- Utilizare la interior
- Indicator baterie
- Contoar ore de functionare
- Funcţie de maturare, cu oprire
Domenii de intrebuintare
- Pentru curățarea rapidă de întreținere în parcări
- Perfect pentru furnizorii de servicii pentru întreținerea clădirilor, în sectorul de vânzări cu amănuntul sau pentru clădirile publice.
- De asemenea, potrivită pentru ateliere, școli, stații de servicii sau reprezentanțe auto
- De asemenea, potrivită pentru curățarea zonelor de producție și a depozitelor