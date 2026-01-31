Masina de maturat-aspirat KM 105/180 R Bp Classic
Caracteristici si beneficii
Principiul fărașului
Operare, întreținere și reparare simple
Curățare automată a filtrului
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Angrenaj
|Electric
|Tracțiune
|Motor CC
|Putere de antrenare (V/kW)
|36 / 2,5
|Capacitate maximă de suprafață (m²/h)
|6300
|Lățime de lucru (mm)
|780
|Lățime de lucru cu 1 perie laterală (mm)
|1050
|Lățime de lucru cu 2 măturători laterale (mm)
|1300
|Capacitatea bateriei (Ah)
|240
|Tensiunea bateriei (V)
|36
|Durata de funcționare a bateriei (h)
|max. 2,5
|Recipient murdărie (l)
|180
|Capacitate de urcare (%)
|14
|Viteza de lucru (km/h)
|6
|Suprafata filtrare (m²)
|5,2
|Greutatea cu accesorii (kg)
|530
|Greutate, gata de funcționare (kg)
|850
|Greutate cu ambalaj (kg)
|530
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|1847 x 1065 x 1388
Pachet de livrare
- Filtru buzunar
- Roţi, din cauciuc
Echipament
- Curaţarea manuala a filtrelor
- Curățarea automată a filtrului
- Valt principal de maturare reglabil
- Perie cilindrica principala oscilanta
- Reglare putere de aspirare
- Principiul fărașului
- Actionare inainte
- Actionare inapoi
- Aspirare
- Golire hidraulica pe partea de sus
- Utilizare in exterior
- Utilizare la interior
- Indicator baterie
- Contoar ore de functionare
- Funcţie de maturare, cu oprire
- Maturi laterale cu declanşare automata
Domenii de intrebuintare
- Potrivit pentru utilizare în spații exterioare, în zonele de încărcare și pe șantiere
- Pentru utilizare în industria metalică și a construcțiilor, precum și în industria grea