Masina de maturat-aspirat KM 105/180 R Bp Classic

Caracteristici si beneficii
Principiul fărașului
Operare, întreținere și reparare simple
Curățare automată a filtrului

Specificatii tehnice

Date tehnice

Angrenaj Electric
Tracțiune Motor CC
Putere de antrenare (V/kW) 36 / 2,5
Capacitate maximă de suprafață (m²/h) 6300
Lățime de lucru (mm) 780
Lățime de lucru cu 1 perie laterală (mm) 1050
Lățime de lucru cu 2 măturători laterale (mm) 1300
Capacitatea bateriei (Ah) 240
Tensiunea bateriei (V) 36
Durata de funcționare a bateriei (h) max. 2,5
Recipient murdărie (l) 180
Capacitate de urcare (%) 14
Viteza de lucru (km/h) 6
Suprafata filtrare (m²) 5,2
Greutatea cu accesorii (kg) 530
Greutate, gata de funcționare (kg) 850
Greutate cu ambalaj (kg) 530
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 1847 x 1065 x 1388

Pachet de livrare

  • Filtru buzunar
  • Roţi, din cauciuc

Echipament

  • Curaţarea manuala a filtrelor
  • Curățarea automată a filtrului
  • Valt principal de maturare reglabil
  • Perie cilindrica principala oscilanta
  • Reglare putere de aspirare
  • Principiul fărașului
  • Actionare inainte
  • Actionare inapoi
  • Aspirare
  • Golire hidraulica pe partea de sus
  • Utilizare in exterior
  • Utilizare la interior
  • Indicator baterie
  • Contoar ore de functionare
  • Funcţie de maturare, cu oprire
  • Maturi laterale cu declanşare automata
Domenii de intrebuintare
  • Potrivit pentru utilizare în spații exterioare, în zonele de încărcare și pe șantiere
  • Pentru utilizare în industria metalică și a construcțiilor, precum și în industria grea
Accesorii