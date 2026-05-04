Masina de maturat-aspirat KM 120/250 R Bp Classic
Mașina de măturat industrială KM 120/250 R Bp Classic, fără emisii, alimentată cu baterii, este perfectă pentru utilizarea în zonele sensibile la zgomot atât în exterior cât și în interior.
Acționarea electrică a mașinii de măturat KM 120/250 R Bp Classic nu numai că permite utilizarea fără emisii în interior și exterior, ci este, de asemenea, responsabilă pentru zgomotul de funcționare foarte scăzut al mașinii. Prin urmare, este potrivit în special pentru aplicații în zone sensibile la zgomot. Cu toate acestea, designul său robust, motorul cu vibrații pentru curățarea filtrului, recipientul mare pentru deșeuri cu golire convenabilă hidraulică a containerelor și anvelopele rezistente din cauciuc solid fac, de asemenea, mașina ideală pentru aplicații dure în medii foarte prăfuite. Companiile de construcții, industria prelucrării metalelor și turnătorii pot beneficia semnificativ de performanțele remarcabile ale mașinii. Periile, care se adaptează perfect la suprafața solului, colectează fără efort deșeuri grosiere și fine.
Caracteristici si beneficii
Filtru buzunar cu suprafata mare de filtrare cu motor pe vibratie
Operare, întreținere și reparare simple
Principiul fărașului
Sistrem flexibil de actionare prin pedala de picior
- Uzură redusă a periilor.
Sistem hidraulic de evacuare cantitati mari de reziduuri
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Angrenaj
|Electric
|Tracțiune
|Motor CC
|Putere de antrenare (V/kW)
|36 / 5
|Capacitate maximă de suprafață (m²/h)
|7200
|Lățime de lucru (mm)
|900
|Lățime de lucru cu 1 perie laterală (mm)
|1200
|Lățime de lucru cu 2 măturători laterale (mm)
|1500
|Tensiunea bateriei (V)
|36
|Durata de funcționare a bateriei (h)
|max. 3,5
|Recipient murdărie (l)
|250
|Capacitate de urcare (%)
|14
|Viteza de lucru (km/h)
|6
|Suprafata filtrare (m²)
|6
|Greutatea cu accesorii (kg)
|750
|Greutate, gata de funcționare (kg)
|1200
|Greutate cu ambalaj (kg)
|750
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|2082 x 1250 x 1450
Pachet de livrare
- Filtru buzunar
- Roţi, din cauciuc
Echipament
- Curaţarea manuala a filtrelor
- Valt principal de maturare reglabil
- Perie cilindrica principala oscilanta
- Servo directie
- Reglare putere de aspirare
- Principiul fărașului
- Actionare inainte
- Actionare inapoi
- Aspirare
- Golire hidraulica pe partea de sus
- Utilizare in exterior
- Utilizare la interior
- Indicator baterie
- Contoar ore de functionare
- Funcţie de maturare, cu oprire
- Maturi laterale cu declanşare automata
Domenii de intrebuintare
- Potrivit pentru utilizare în hale de producție, depozite, clădiri de logistică și unități din industria grea.
- De asemenea, pentru aplicații în hale deschise, depozite externe, rampe de încărcare și pe șantiere