Masina de maturat-aspirat KM 120/250 R D Classic
KM 120/250 R D Classic este o mașină entry-level din clasa mașinilor de măturat industriale. Este robustă, cu consum redus, puternică și este echipată cu tracțiune hidraulică completă.
Mașina de măturat industrială KM 120/250 R D Classic este potrivită în special pentru terenurile dificile. Designul robust, recipientul mare pentru deșeuri și un filtru rezistent cu motor cu vibrații pentru curățare o fac alegerea ideală pentru aplicații dure în medii extrem de prăfuite, precum cele din industria construcțiilor și prelucrării metalelor, precum și din turnătorii. Mașina cu motor diesel cu tracțiune spate complet hidraulică și sistem de măturat este special concepută pentru zone exterioare și impresionează, de asemenea, prin ușurința de utilizare, întreținere și service. Datorită sistemului Flexible Footprint System integrat, periile se adaptează perfect la suprafața solului și asigură rezultate excelente de curățare pentru deșeuri fine, precum și deșeuri grosiere.
Caracteristici si beneficii
Filtru buzunar cu suprafata mare de filtrare cu motor pe vibratie
Operare, întreținere și reparare simple
Principiul fărașului
Sistrem flexibil de actionare prin pedala de picior
- Uzură redusă a periilor.
Sistem hidraulic de evacuare cantitati mari de reziduuri
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Angrenaj
|Motorină
|Tracțiune
|Motor în patru timpi
|Producator motoare
|Yanmar
|Putere de antrenare (kW)
|15,8
|Capacitate maximă de suprafață (m²/h)
|10800
|Lățime de lucru (mm)
|900
|Lățime de lucru cu 1 perie laterală (mm)
|1200
|Lățime de lucru cu 2 măturători laterale (mm)
|1500
|Recipient murdărie (l)
|250
|Capacitate de urcare (%)
|18
|Viteza de lucru (km/h)
|9
|Suprafata filtrare (m²)
|6
|Greutatea cu accesorii (kg)
|883
|Greutate, gata de funcționare (kg)
|800
|Greutate cu ambalaj (kg)
|883
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|2082 x 1250 x 1450
Pachet de livrare
- Filtru buzunar
- Roţi, din cauciuc
Echipament
- Curaţarea manuala a filtrelor
- Valt principal de maturare reglabil
- Perie cilindrica principala oscilanta
- Servo directie
- Reglare putere de aspirare
- Principiul fărașului
- Actionare inainte
- Actionare inapoi
- Aspirare
- Golire hidraulica pe partea de sus
- Utilizare in exterior
- Contoar ore de functionare
- Funcţie de maturare, cu oprire
- Maturi laterale cu declanşare automata
Video
Domenii de intrebuintare
- Potrivit pentru utilizare în hale de producție, depozite, clădiri de logistică și unități din industria grea.
- De asemenea, pentru aplicații în hale deschise, depozite externe, rampe de încărcare și pe șantiere