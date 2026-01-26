Mașina de măturat industrială KM 120/250 R D Classic este potrivită în special pentru terenurile dificile. Designul robust, recipientul mare pentru deșeuri și un filtru rezistent cu motor cu vibrații pentru curățare o fac alegerea ideală pentru aplicații dure în medii extrem de prăfuite, precum cele din industria construcțiilor și prelucrării metalelor, precum și din turnătorii. Mașina cu motor diesel cu tracțiune spate complet hidraulică și sistem de măturat este special concepută pentru zone exterioare și impresionează, de asemenea, prin ușurința de utilizare, întreținere și service. Datorită sistemului Flexible Footprint System integrat, periile se adaptează perfect la suprafața solului și asigură rezultate excelente de curățare pentru deșeuri fine, precum și deșeuri grosiere.