Masina de maturat-aspirat KM 120/250 R D Classic

KM 120/250 R D Classic este o mașină entry-level din clasa mașinilor de măturat industriale. Este robustă, cu consum redus, puternică și este echipată cu tracțiune hidraulică completă.

Mașina de măturat industrială KM 120/250 R D Classic este potrivită în special pentru terenurile dificile. Designul robust, recipientul mare pentru deșeuri și un filtru rezistent cu motor cu vibrații pentru curățare o fac alegerea ideală pentru aplicații dure în medii extrem de prăfuite, precum cele din industria construcțiilor și prelucrării metalelor, precum și din turnătorii. Mașina cu motor diesel cu tracțiune spate complet hidraulică și sistem de măturat este special concepută pentru zone exterioare și impresionează, de asemenea, prin ușurința de utilizare, întreținere și service. Datorită sistemului Flexible Footprint System integrat, periile se adaptează perfect la suprafața solului și asigură rezultate excelente de curățare pentru deșeuri fine, precum și deșeuri grosiere.

Caracteristici si beneficii
Masina de maturat-aspirat KM 120/250 R D Classic: Filtru buzunar cu suprafata mare de filtrare cu motor pe vibratie
Masina de maturat-aspirat KM 120/250 R D Classic: Operare, întreținere și reparare simple
Masina de maturat-aspirat KM 120/250 R D Classic: Principiul fărașului
Sistrem flexibil de actionare prin pedala de picior
  • Uzură redusă a periilor.
Sistem hidraulic de evacuare cantitati mari de reziduuri

Specificatii tehnice

Date tehnice

Angrenaj Motorină
Tracțiune Motor în patru timpi
Producator motoare Yanmar
Putere de antrenare (kW) 15,8
Capacitate maximă de suprafață (m²/h) 10800
Lățime de lucru (mm) 900
Lățime de lucru cu 1 perie laterală (mm) 1200
Lățime de lucru cu 2 măturători laterale (mm) 1500
Recipient murdărie (l) 250
Capacitate de urcare (%) 18
Viteza de lucru (km/h) 9
Suprafata filtrare (m²) 6
Greutatea cu accesorii (kg) 883
Greutate, gata de funcționare (kg) 800
Greutate cu ambalaj (kg) 883
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 2082 x 1250 x 1450

Pachet de livrare

  • Filtru buzunar
  • Roţi, din cauciuc

Echipament

  • Curaţarea manuala a filtrelor
  • Valt principal de maturare reglabil
  • Perie cilindrica principala oscilanta
  • Servo directie
  • Reglare putere de aspirare
  • Actionare inainte
  • Actionare inapoi
  • Aspirare
  • Golire hidraulica pe partea de sus
  • Utilizare in exterior
  • Contoar ore de functionare
  • Funcţie de maturare, cu oprire
  • Maturi laterale cu declanşare automata
Video

Domenii de intrebuintare
  • Potrivit pentru utilizare în hale de producție, depozite, clădiri de logistică și unități din industria grea.
  • De asemenea, pentru aplicații în hale deschise, depozite externe, rampe de încărcare și pe șantiere
Accesorii