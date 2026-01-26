Masina de maturat-aspirat KM 120/250 R LPG Classic

Funcționarea ecologică cu gaze (GPL) a mașinii de măturat KM 120/250 R LPG Classic înseamnă că poate fi utilizată și în interior.

Mașina noastră de măturat din gama Classic, cu funcționare ecologică, cu emisii reduse și economice (GPL): KM 120/250 R LPG Classic este, prin urmare, potrivită și pentru utilizarea în interior, deși își demonstrează în mod natural punctele forte în aer liber. Datorită robusteții sale și a diverselor caracteristici ale echipamentelor, este, de asemenea, pregătită în mod optim chiar și pentru cele mai dure condiții în medii extrem de prăfuite. Periile sale se adaptează perfect la suprafața solului și asigură rezultate optime de curățare, în timp ce principiul inteligent al recipientului de praf îndepărtează fără efort deșeurile fine și grosiere la fel de eficient, prevenind dispersia prafului. Echipamentul de bază include motorul cu vibrații pentru curățarea filtrului, împreună cu un container mare pentru deșeuri, cu golire convenabilă hidraulică. Ideală pentru utilizarea în companii de construcții, industria prelucrării metalelor și turnătorii.

Caracteristici si beneficii
Filtru buzunar cu suprafata mare de filtrare cu motor pe vibratie
Filtru buzunar cu suprafata mare de filtrare cu motor pe vibratie
Operare, întreținere și reparare simple
Operare, întreținere și reparare simple
Principiul fărașului
Principiul fărașului
Sistrem flexibil de actionare prin pedala de picior
  • Uzură redusă a periilor.
Sistem hidraulic de evacuare cantitati mari de reziduuri

Specificatii tehnice

Date tehnice

Angrenaj GPL
Tracțiune Motor în patru timpi
Producator motoare Kubota
Putere de antrenare (kW) 17,5
Capacitate maximă de suprafață (m²/h) 10800
Lățime de lucru (mm) 900
Lățime de lucru cu 1 perie laterală (mm) 1200
Lățime de lucru cu 2 măturători laterale (mm) 1500
Recipient murdărie (l) 250
Capacitate de urcare (%) 18
Viteza de lucru (km/h) 9
Suprafata filtrare (m²) 6
Greutatea cu accesorii (kg) 800
Greutate, gata de funcționare (kg) 800
Greutate cu ambalaj (kg) 800
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 2082 x 1250 x 1450

Pachet de livrare

  • Filtru buzunar
  • Roţi, din cauciuc

Echipament

  • Curaţarea manuala a filtrelor
  • Valt principal de maturare reglabil
  • Perie cilindrica principala oscilanta
  • Servo directie
  • Reglare putere de aspirare
  • Principiul fărașului
  • Actionare inainte
  • Actionare inapoi
  • Aspirare
  • Golire hidraulica pe partea de sus
  • Utilizare in exterior
  • Utilizare la interior
  • Contoar ore de functionare
  • Funcţie de maturare, cu oprire
  • Maturi laterale cu declanşare automata
Masina de maturat-aspirat KM 120/250 R LPG Classic

Domenii de intrebuintare
  • Potrivit pentru utilizare în hale de producție, depozite, clădiri de logistică și unități din industria grea.
  • De asemenea, pentru aplicații în hale deschise, depozite externe, rampe de încărcare și pe șantiere
