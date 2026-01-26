Masina de maturat-aspirat KM 120/250 R LPG Classic
Funcționarea ecologică cu gaze (GPL) a mașinii de măturat KM 120/250 R LPG Classic înseamnă că poate fi utilizată și în interior.
Mașina noastră de măturat din gama Classic, cu funcționare ecologică, cu emisii reduse și economice (GPL): KM 120/250 R LPG Classic este, prin urmare, potrivită și pentru utilizarea în interior, deși își demonstrează în mod natural punctele forte în aer liber. Datorită robusteții sale și a diverselor caracteristici ale echipamentelor, este, de asemenea, pregătită în mod optim chiar și pentru cele mai dure condiții în medii extrem de prăfuite. Periile sale se adaptează perfect la suprafața solului și asigură rezultate optime de curățare, în timp ce principiul inteligent al recipientului de praf îndepărtează fără efort deșeurile fine și grosiere la fel de eficient, prevenind dispersia prafului. Echipamentul de bază include motorul cu vibrații pentru curățarea filtrului, împreună cu un container mare pentru deșeuri, cu golire convenabilă hidraulică. Ideală pentru utilizarea în companii de construcții, industria prelucrării metalelor și turnătorii.
Caracteristici si beneficii
Filtru buzunar cu suprafata mare de filtrare cu motor pe vibratie
Operare, întreținere și reparare simple
Principiul fărașului
Sistrem flexibil de actionare prin pedala de picior
- Uzură redusă a periilor.
Sistem hidraulic de evacuare cantitati mari de reziduuri
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Angrenaj
|GPL
|Tracțiune
|Motor în patru timpi
|Producator motoare
|Kubota
|Putere de antrenare (kW)
|17,5
|Capacitate maximă de suprafață (m²/h)
|10800
|Lățime de lucru (mm)
|900
|Lățime de lucru cu 1 perie laterală (mm)
|1200
|Lățime de lucru cu 2 măturători laterale (mm)
|1500
|Recipient murdărie (l)
|250
|Capacitate de urcare (%)
|18
|Viteza de lucru (km/h)
|9
|Suprafata filtrare (m²)
|6
|Greutatea cu accesorii (kg)
|800
|Greutate, gata de funcționare (kg)
|800
|Greutate cu ambalaj (kg)
|800
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|2082 x 1250 x 1450
Pachet de livrare
- Filtru buzunar
- Roţi, din cauciuc
Echipament
- Curaţarea manuala a filtrelor
- Valt principal de maturare reglabil
- Perie cilindrica principala oscilanta
- Servo directie
- Reglare putere de aspirare
- Principiul fărașului
- Actionare inainte
- Actionare inapoi
- Aspirare
- Golire hidraulica pe partea de sus
- Utilizare in exterior
- Utilizare la interior
- Contoar ore de functionare
- Funcţie de maturare, cu oprire
- Maturi laterale cu declanşare automata
Video
Domenii de intrebuintare
- Potrivit pentru utilizare în hale de producție, depozite, clădiri de logistică și unități din industria grea.
- De asemenea, pentru aplicații în hale deschise, depozite externe, rampe de încărcare și pe șantiere