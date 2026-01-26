Mașina noastră de măturat din gama Classic, cu funcționare ecologică, cu emisii reduse și economice (GPL): KM 120/250 R LPG Classic este, prin urmare, potrivită și pentru utilizarea în interior, deși își demonstrează în mod natural punctele forte în aer liber. Datorită robusteții sale și a diverselor caracteristici ale echipamentelor, este, de asemenea, pregătită în mod optim chiar și pentru cele mai dure condiții în medii extrem de prăfuite. Periile sale se adaptează perfect la suprafața solului și asigură rezultate optime de curățare, în timp ce principiul inteligent al recipientului de praf îndepărtează fără efort deșeurile fine și grosiere la fel de eficient, prevenind dispersia prafului. Echipamentul de bază include motorul cu vibrații pentru curățarea filtrului, împreună cu un container mare pentru deșeuri, cu golire convenabilă hidraulică. Ideală pentru utilizarea în companii de construcții, industria prelucrării metalelor și turnătorii.