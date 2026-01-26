Masina de maturat-aspirat KM 130/300 R Bp
Masina de maturat industriala angrenata cu baterii si silentioasa cu directie pe spate in trei roti. Pentru utilizari solicitante in industriile de materiale de constructii si de prelucrare a metalelor, topitorii si alte sectoare unde se produc cantitati mari de reziduuri.
Masina de maturat industriala KM 130/300 R Bp robusta, complet hidraulica, fara emisiuni si angrenata pe baterii este potrivita pentru utilizari extreme in industriile cu materiale de constructii, metalurgice sau de turnatorie precum si in toate celelalte domeniile cu murdariri intensive. Datorita principiului de maturare cu lopata sunt admise atat murdaririle fine cat si mizeria dura. Grinda cilindrica se adapteaza denivelarilor de pe podele si reduce astfel uzura aparatului la un minim. Grinda principala poate fi schimbata in doar cateva momente si fara scule. in cazul transportului recipientul pentru mizerie se inchide automat. Doua filtre plane tip evantai cu pozitie orizontala sunt responsabile ca si in conditii de praf intens aerul sa ramana curat. Curatarea filtrelor se face prin apasarea unui buton prin foarte eficientul declansator dual. Filtrul este foarte accesibil si poate fi schimbat usor si fara unelte. si motorul este usor accesibil. Functiile de baza sunt usor de manuit prin conceptul de operatiuni EASY printr-un buton rotativ.
Caracteristici si beneficii
Raclete dubleCuratare foarte eficienta a filtrului Se poate opera de la buton
Filtru de tip evantaiManipulare confortabila si buna accesibilitate Polistiren ce poate fi spalat Durata mare de viata
Concept de operare simplaSimplu de utilizat Timp de invatare scurt Protectie fiabila impotriva operarii eronate
Sistrem flexibil de actionare prin pedala de picior
- Rezultate optime de maturare
- Uzura redusa a periilor
- Adaptare optima la diferite suprafete
Sistem hidraulic de evacuare cantitati mari de reziduuri
- Golire simpla si sigura a materialului maturat
- Ridicare recipient pana la 1,42 m
Principiul fărașului
- Prelevare buna de reziduuri cu particule fine si grosiere
- Generare redusa de praf.
Oferta bogata de accesorii si ansambluri suplimentare
- Adaptare comoda la nevoile individuale de curatare
- La cerere cu doua maturi laterale
Actionare hidraulica completa si actionare a rolei principale de maturare si a maturii laterale
- Fara necesar de intretinere
- Fara uzura
- Extrem de rezistent
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Angrenaj
|Electric
|Tracțiune
|Motor CC
|Putere de antrenare (V/kW)
|36 / 5
|Capacitate maximă de suprafață (m²/h)
|9100
|Lățime de lucru (mm)
|1000
|Lățime de lucru cu 1 perie laterală (mm)
|1300
|Lățime de lucru cu 2 măturători laterale (mm)
|1550
|Durata de funcționare a bateriei (h)
|max. 2
|Recipient murdărie (l)
|300
|Capacitate de urcare (%)
|12
|Viteza de lucru (km/h)
|7
|Suprafata filtrare (m²)
|5,5
|Greutatea cu accesorii (kg)
|840
|Greutate, gata de funcționare (kg)
|1300
|Greutate cu ambalaj (kg)
|840
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|2150 x 1330 x 1430
Pachet de livrare
- Roti pneumatice
Echipament
- Curaţarea manuala a filtrelor
- Valt principal de maturare reglabil
- Servo directie
- Principiul fărașului
- Actionare inainte
- Actionare inapoi
- Golire hidraulica pe partea de sus
- Utilizare in exterior
- Utilizare la interior
- Indicator baterie
- Contoar ore de functionare
- Funcţie de maturare, cu oprire
- Maturi laterale cu declanşare automata
- Bară de protecție
Domenii de intrebuintare
- Centre de procesare a materialelor de constructie
- Turanatorii
- Centre de prelucrari metalice
- Spatii de depozitare
- Santiere de constructii
- Lucrari metalice
- Centre de prelucrare a materialelor