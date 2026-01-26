Masina de maturat-aspirat KM 130/300 R Bp

Masina de maturat industriala angrenata cu baterii si silentioasa cu directie pe spate in trei roti. Pentru utilizari solicitante in industriile de materiale de constructii si de prelucrare a metalelor, topitorii si alte sectoare unde se produc cantitati mari de reziduuri.

Masina de maturat industriala KM 130/300 R Bp robusta, complet hidraulica, fara emisiuni si angrenata pe baterii este potrivita pentru utilizari extreme in industriile cu materiale de constructii, metalurgice sau de turnatorie precum si in toate celelalte domeniile cu murdariri intensive. Datorita principiului de maturare cu lopata sunt admise atat murdaririle fine cat si mizeria dura. Grinda cilindrica se adapteaza denivelarilor de pe podele si reduce astfel uzura aparatului la un minim. Grinda principala poate fi schimbata in doar cateva momente si fara scule. in cazul transportului recipientul pentru mizerie se inchide automat. Doua filtre plane tip evantai cu pozitie orizontala sunt responsabile ca si in conditii de praf intens aerul sa ramana curat. Curatarea filtrelor se face prin apasarea unui buton prin foarte eficientul declansator dual. Filtrul este foarte accesibil si poate fi schimbat usor si fara unelte. si motorul este usor accesibil. Functiile de baza sunt usor de manuit prin conceptul de operatiuni EASY printr-un buton rotativ.

Caracteristici si beneficii
Masina de maturat-aspirat KM 130/300 R Bp: Raclete duble
Raclete duble
Curatare foarte eficienta a filtrului Se poate opera de la buton
Masina de maturat-aspirat KM 130/300 R Bp: Filtru de tip evantai
Filtru de tip evantai
Manipulare confortabila si buna accesibilitate Polistiren ce poate fi spalat Durata mare de viata
Masina de maturat-aspirat KM 130/300 R Bp: Concept de operare simpla
Concept de operare simpla
Simplu de utilizat Timp de invatare scurt Protectie fiabila impotriva operarii eronate
Sistrem flexibil de actionare prin pedala de picior
  • Rezultate optime de maturare
  • Uzura redusa a periilor
  • Adaptare optima la diferite suprafete
Sistem hidraulic de evacuare cantitati mari de reziduuri
  • Golire simpla si sigura a materialului maturat
  • Ridicare recipient pana la 1,42 m
Principiul fărașului
  • Prelevare buna de reziduuri cu particule fine si grosiere
  • Generare redusa de praf.
Oferta bogata de accesorii si ansambluri suplimentare
  • Adaptare comoda la nevoile individuale de curatare
  • La cerere cu doua maturi laterale
Actionare hidraulica completa si actionare a rolei principale de maturare si a maturii laterale
  • Fara necesar de intretinere
  • Fara uzura
  • Extrem de rezistent

Specificatii tehnice

Date tehnice

Angrenaj Electric
Tracțiune Motor CC
Putere de antrenare (V/kW) 36 / 5
Capacitate maximă de suprafață (m²/h) 9100
Lățime de lucru (mm) 1000
Lățime de lucru cu 1 perie laterală (mm) 1300
Lățime de lucru cu 2 măturători laterale (mm) 1550
Durata de funcționare a bateriei (h) max. 2
Recipient murdărie (l) 300
Capacitate de urcare (%) 12
Viteza de lucru (km/h) 7
Suprafata filtrare (m²) 5,5
Greutatea cu accesorii (kg) 840
Greutate, gata de funcționare (kg) 1300
Greutate cu ambalaj (kg) 840
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 2150 x 1330 x 1430

Pachet de livrare

  • Roti pneumatice

Echipament

  • Curaţarea manuala a filtrelor
  • Valt principal de maturare reglabil
  • Servo directie
  • Principiul fărașului
  • Actionare inainte
  • Actionare inapoi
  • Golire hidraulica pe partea de sus
  • Utilizare in exterior
  • Utilizare la interior
  • Indicator baterie
  • Contoar ore de functionare
  • Funcţie de maturare, cu oprire
  • Maturi laterale cu declanşare automata
  • Bară de protecție
Masina de maturat-aspirat KM 130/300 R Bp
Video

Domenii de intrebuintare
  • Centre de procesare a materialelor de constructie
  • Turanatorii
  • Centre de prelucrari metalice
  • Spatii de depozitare
  • Santiere de constructii
  • Lucrari metalice
  • Centre de prelucrare a materialelor
Accesorii