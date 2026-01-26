Masina de maturat-aspirat KM 150/500 R Bp
Masina de maturat industriala complet hidraulica: design robust pentru cele mai dificile sarcini (materiale de constructii si metalele, turnatorii, alte unitati cu mult praf).
Masina KM 150/500 R Bp Pack pe baterii, cu sistem de directie cu trei role spate, opereaza cu un nivel redus de zgomot si fara emisii de gaze. Datorita principiului de maturare cu lopata sunt admise atat murdaria fina, cat si murdaria grosiera. Recipientul pentru reziduuri se inchide automat in timpul transportului. Rola se adapteaza denivelarilor de pe podele si poate fi schimbata rapid, fara scule. Un sistem de maturare reproiectat reduce uzura. Doua filtre plane pliate orizontale purifica aerul, chiar si in conditii de praf intens. Filtrele pot fi curatate prin apasarea unui buton, folosind foarte eficientul declansator dual. Filtrul este usor accesibil si poate fi inlocuit fara unelte. Functiile principale sunt usor de selectat, gratie coceptului EASY Operation.
Caracteristici si beneficii
Actionare cu baterii
- Operare fara emisii
- Pentru aplicatii de exterior si interior
- Nivel de zgomot redus
Raclete duble
- Curatare foarte eficienta a filtrului
- Se poate opera de la buton
Concept de operare simpla
- Simplu de utilizat
- Timp de invatare scurt
- Protectie contra functionarii eronate
Filtru de tip evantai
- Manevrabilitate excelenta si accesibilitate buna
- Polistiren ce poate fi spalat
- Durata mare de viata
Sistrem flexibil de actionare prin pedala de picior
- Rezultate optime de maturare
- Uzura redusa a periilor
- Adaptare optima la diferite suprafete
Sistem hidraulic de evacuare cantitati mari de reziduuri
- Golire simpla si sigura a materialului maturat
- Sistem de evacuare reziduuri inalt la 1,52 m
Principiul fărașului
- Prelevare buna de reziduuri cu particule fine si grosiere
- Generare redusa de praf.
Oferta bogata de accesorii si ansambluri suplimentare
- Adaptabilitate la cerintele de curatare individuale
- Cu o a doua sau a treia perie laterală la cerere
Actionare hidraulica completa si actionare a rolei principale de maturare si a maturii laterale
- Necesita servisare redusa.
- Fara uzura
- Durata de viata prelungita
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Angrenaj
|Electric
|Tracțiune
|Motor CC
|Putere de antrenare (V/kW)
|48 / 10
|Capacitate maximă de suprafață (m²/h)
|12000
|Lățime de lucru (mm)
|1200
|Lățime de lucru cu 1 perie laterală (mm)
|1500
|Lățime de lucru cu 2 măturători laterale (mm)
|1800
|Tensiunea bateriei (V)
|48
|Durata de funcționare a bateriei (h)
|max. 2,5
|Recipient murdărie (l)
|500
|Capacitate de urcare (%)
|12
|Viteza de lucru (km/h)
|8
|Suprafata filtrare (m²)
|7
|Greutatea cu accesorii (kg)
|1398
|Greutate, gata de funcționare (kg)
|2690
|Greutate cu ambalaj (kg)
|1398
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|2700 x 1720 x 2197
Pachet de livrare
- Roti pneumatice
Echipament
- Curaţarea manuala a filtrelor
- Valt principal de maturare reglabil
- Servo directie
- Reglare putere de aspirare
- Principiul fărașului
- Actionare inainte
- Actionare inapoi
- Golire hidraulica pe partea de sus
- Utilizare in exterior
- Utilizare la interior
- Funcţie de maturare, cu oprire
- Maturi laterale cu declanşare automata
Video
Domenii de intrebuintare
- Pentru industrie (topitorii, fabrici de ciment), logistică și depozite, parcări și parcări supraetajate, industria de construcții, aeroporturi și porturi.