Masina de maturat industriala KM 150/500 R D este reprezentativa pentru un consum scazut in angrenarea diesel si impresioneaza prin performanta de lucru nemaipomenita. Masina robusta este potrivita pentru utilizari extreme in industriile cu materiale de constructii, metalurgice sau de turnatorie precum si in toate celelalte domeniile cu murdariri intensive. Datorita principiului de maturare cu lopata sunt admise atat murdaririle fine cat si mizeria dura. Peria rola se adapteaza denivelarilor de pe podele si reduce astfel uzura aparatului la un minim. Rola principala poate fi schimbata in doar cateva momente si fara scule. in cazul transportului recipientul pentru mizerie se inchide automat. Doua filtre plane pliate orizontale sunt responsabile ca si in conditii de praf intens aerul sa ramana curat. Curatarea filtrelor se face prin apasarea unui buton prin foarte eficientul declansator dual. Filtrul este foarte accesibil si poate fi schimbat usor si fara unelte. si motorul este usor accesibil. Functiile de baza sunt usor de manuit prin conceptul de operatiuni EASY printr-un buton rotativ. Un filtru ciclon curata aerul chiar inainte ca acesta sa ajunga in filtrul motorului crescand astfel considerabil durata de viata.