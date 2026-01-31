Mașina de măturat KM 150/500 R Classic este concepută pentru aplicații dure în domeniul construcțiilor, companii de prelucrare a metalelor sau de turnătorie, precum și în alte industrii cu condiții grele. Mașina de măturat poate fi acționată ușor și confortabil cu ajutorul unei pârghii. Containerul pentru murdărie este golit de un sistem hidraulic de descărcare. Capacitatea mare a containerului pentru murdărie, de 500 de litri, permite intervale lungi de lucru. Datorită șasiului robust din oțel cu diverse protecții împotriva coroziunii, mașina este echipată optim pentru aplicații chiar și în cele mai dificile condiții. Tracțiunea hidraulică din spate asigură o manevrabilitate bună și ușoară chiar și în spații restrânse. O altă caracteristică este Flexible Footprint System, care garantează rezultate optime de măturare și uzură redusă a periei. Componentele tehnice sunt ușor accesibile atunci când vine vorba de reparare sau îintreținere. Anvelopele standard din cauciuc solid previn rupturile și permit măturarea pe toate tipurile de teren.