Masina de maturat-aspirat KM 150/500 R D Classic
KM 150/500 R D Classic este o mașină de măturat cu post de conducere, șasiu robust din oțel, manevrare ușoară, tracțiune hidraulică spate și Flexible Footprint System.
Mașina de măturat KM 150/500 R Classic este concepută pentru aplicații dure în domeniul construcțiilor, companii de prelucrare a metalelor sau de turnătorie, precum și în alte industrii cu condiții grele. Mașina de măturat poate fi acționată ușor și confortabil cu ajutorul unei pârghii. Containerul pentru murdărie este golit de un sistem hidraulic de descărcare. Capacitatea mare a containerului pentru murdărie, de 500 de litri, permite intervale lungi de lucru. Datorită șasiului robust din oțel cu diverse protecții împotriva coroziunii, mașina este echipată optim pentru aplicații chiar și în cele mai dificile condiții. Tracțiunea hidraulică din spate asigură o manevrabilitate bună și ușoară chiar și în spații restrânse. O altă caracteristică este Flexible Footprint System, care garantează rezultate optime de măturare și uzură redusă a periei. Componentele tehnice sunt ușor accesibile atunci când vine vorba de reparare sau îintreținere. Anvelopele standard din cauciuc solid previn rupturile și permit măturarea pe toate tipurile de teren.
Caracteristici si beneficii
Roata hidraulica de directie spate cu cauciucuri solideManevrare usoara chiar si in spatii inguste Functioneaza chiar si pe suprafete ascutite fara intepaturi in cauciucuri
Filtru buzunar cu suprafata mare de filtrare cu motor pe vibratieZona mare de filtrare pentru aspirare fara praf Curatarea prin intermediul vibratiilor motorului
Sasiu robust cu protectii multiple la coroziunePoate fi folosit in conditii dificile Aparat si componente rezistente
Servisare usoara
- Tehnologie simpla cu componente sigure: actionare hidraulica integrala. Electrica in loc de electronica.
- Acces usor la toate componentele tehnice
Sistem hidraulic de evacuare cantitati mari de reziduuri
- Deseurile pot fi eliminate usor, in siguranta si fara niciun contact
- Ridicarea containerului fara efort pana la 1.52 m
Principiul fărașului
- Prelevare buna de reziduuri cu particule fine si grosiere
- Generare redusa de praf.
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Angrenaj
|Motorină
|Tracțiune
|Motor în patru timpi
|Producator motoare
|Yanmar
|Putere de antrenare (kW)
|15,8
|Capacitate maximă de suprafață (m²/h)
|18000
|Lățime de lucru (mm)
|1200
|Lățime de lucru cu 1 perie laterală (mm)
|1500
|Lățime de lucru cu 2 măturători laterale (mm)
|1800
|Recipient murdărie (l)
|500
|Capacitate de urcare (%)
|18
|Viteza de lucru (km/h)
|12
|Suprafata filtrare (m²)
|10,5
|Greutatea cu accesorii (kg)
|1400
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|2442 x 1570 x 1640
Pachet de livrare
- Filtru buzunar
- Roţi, din cauciuc
Echipament
- Curaţarea manuala a filtrelor
- Valt principal de maturare reglabil
- Servo directie
- Principiul fărașului
- Actionare inainte
- Actionare inapoi
- Aspirare
- Golire hidraulica pe partea de sus
- Utilizare in exterior
- Contoar ore de functionare
- Funcţie de maturare, cu oprire
Video
Domenii de intrebuintare
- Centre de procesare a materialelor de constructie
- Turanatorii
- Centre de prelucrari metalice
- Spatii de depozitare
- Santiere de constructii
- Lucrari metalice
- Centre de prelucrare a materialelor