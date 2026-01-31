Masina de maturat-aspirat KM 170/600 R D Classic
Caracteristici si beneficii
Operare, întreținere și reparare simple
Curățare automată a filtrului
Oferta bogata de accesorii si ansambluri suplimentare
- Adaptare comoda la nevoile individuale de curatare
- Echipamente impresionante (de ex. cabină comfortabilă, aer condiționat, încălzire).
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Angrenaj
|Motorină
|Tracțiune
|Motor în patru timpi
|Producator motoare
|Kubota
|Putere de antrenare (kW)
|18,5
|Capacitate maximă de suprafață (m²/h)
|23800
|Lățime de lucru (mm)
|1350
|Lățime de lucru cu 1 perie laterală (mm)
|1700
|Lățime de lucru cu 2 măturători laterale (mm)
|2000
|Recipient murdărie (l)
|600
|Capacitate de urcare (%)
|18
|Viteza de lucru (km/h)
|14
|Suprafata filtrare (m²)
|13
|Greutatea cu accesorii (kg)
|1698
|Greutate, gata de funcționare (kg)
|1695
|Greutate cu ambalaj (kg)
|1698
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|2742 x 1904 x 2213
Pachet de livrare
- Filtru buzunar
- Roti pneumatice
Echipament
- Curaţarea manuala a filtrelor
- Curățarea automată a filtrului
- Valt principal de maturare reglabil
- Perie cilindrica principala oscilanta
- Servo directie
- Reglare putere de aspirare
- Actionare inainte
- Actionare inapoi
- Aspirare
- Golire hidraulica pe partea de sus
- Utilizare in exterior
- Contoar ore de functionare
- Funcţie de maturare, cu oprire
- Maturi laterale cu declanşare automata
