Masina de maturat-aspirat KM 170/600 R D Classic

Caracteristici si beneficii
Operare, întreținere și reparare simple
Curățare automată a filtrului
Oferta bogata de accesorii si ansambluri suplimentare
  • Adaptare comoda la nevoile individuale de curatare
  • Echipamente impresionante (de ex. cabină comfortabilă, aer condiționat, încălzire).
Principiul fărașului

Specificatii tehnice

Date tehnice

Angrenaj Motorină
Tracțiune Motor în patru timpi
Producator motoare Kubota
Putere de antrenare (kW) 18,5
Capacitate maximă de suprafață (m²/h) 23800
Lățime de lucru (mm) 1350
Lățime de lucru cu 1 perie laterală (mm) 1700
Lățime de lucru cu 2 măturători laterale (mm) 2000
Recipient murdărie (l) 600
Capacitate de urcare (%) 18
Viteza de lucru (km/h) 14
Suprafata filtrare (m²) 13
Greutatea cu accesorii (kg) 1698
Greutate, gata de funcționare (kg) 1695
Greutate cu ambalaj (kg) 1698
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 2742 x 1904 x 2213

Pachet de livrare

  • Filtru buzunar
  • Roti pneumatice

Echipament

  • Curaţarea manuala a filtrelor
  • Curățarea automată a filtrului
  • Valt principal de maturare reglabil
  • Perie cilindrica principala oscilanta
  • Servo directie
  • Reglare putere de aspirare
  • Principiul fărașului
  • Actionare inainte
  • Actionare inapoi
  • Aspirare
  • Golire hidraulica pe partea de sus
  • Utilizare in exterior
  • Contoar ore de functionare
  • Funcţie de maturare, cu oprire
  • Maturi laterale cu declanşare automata
