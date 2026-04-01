Masina de curatat scari BD 17/5 C
BD 17/5 C este un aparat de curățat, alimentat la rețea, compact, cu tehnologie de curățare pentru ștergere, șamponare, polișare și finisare a numeroaselor suprafețe mici cum ar fi scări sau pervaze.
Datorită dimensiunilor reduse (33 cm x 17-20 cm x 29 cm), aparatul BD 17/5 C poate fi deasemenea utilizat în zonele în care nu există spațiu pentru lucrările clasice de curățare și este costisitor de curățat manual.Utilizatorii în domeniul curățarii clădirilor din sectorul comercial sau municipal care au de-a face cu astfel de obiecte găsesc acest aparat ca soluția potrivită. Butoanele laterale ușor accesibile permit manevrarea rapidă și comodă a aparatului. Prin controlul vitezei de rotație (0-450 rot/mim) si a accesoriilor, aparatul poate fi adaptat optim la situatia particulară de curățare: de exemplu, curățare de bază, finisare sau lustruire a pardoselilor sau șamponarea zonelor acoperite de covoare. Curățarea suprafețeleor orizontale sau verticale în același timp este un ajutor binevenit pentru curățarea scărilor, ce scutește timp, energie și costuri. Carcasa mașinii este din plastic rezistent. Peria disc sau capul de frecare se pot înlocui cu ușurință în câteva secunde. Datorită celor doua manere, aparatul de 5 kg poate fi utilizat cu ușurintă și în siguranță.
Caracteristici si beneficii
Ușor și compactPotrivit pentru suprafete mai mici precum trepte sau pervaze Pentru un transport simplu
Reglare a turatiei.Adaptarea turatiei pe fiecare acțiune de curățare
Perii pentru colț disponibile opționalPentru o curățare lângă margini până în colțuri (prin peria pentru colțuri disponibilă opțional poate fi acționat în același timp orizontal cât și vertical)
Componente de înaltă calitate
- Aparatul aproape nu necesită întreținere
Gamă extinsă de accesorii
- Pentru utilizări multilaterale
- Sunt disponibile perii de diferite durități și diametre. Ideal pentru curățarea covoarelor
- Paduri și discuri pentru pardoseli netede
Elemente de comandă simple
- Manuire ușoară și simplă
Toate accesoriile pot fi demontate
- Economie de spațiu la depozitare
Utilizabil vertical sau orizontal
- Mai multă flexibilitate: curățarea suprafețelor orizontale (de ex. trepte sau pervaze) si suprafețe verticale (de exemplu frontoane)
Rezervor detașabil
Schimbarea perilor și a padurilor
- Adaptare simplă și rapidă la fiecare situație de curățare
Specificatii tehnice
|Angrenaj
|Actionare cu curent
|Lățime de lucru perii (mm)
|170 - 200
|Viteza periilor (rpm)
|450
|Nivelul presiunii acustice (dB(A))
|69
|Tensiune (V)
|220 - 230
|Frecvență (Hz)
|50 - 60
|Culoarea
|antracit
|Greutatea cu accesorii (kg)
|5,6
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|330 x 136 x 290
Echipament
- Viteza reglabila a periilor
- Actionare cu curent
- Rezervor (optional): 2.5 l
Domenii de intrebuintare
- Curățarea scărilor este ușoară
- Pentru curățarea temeinică a tuturor podelelor – de la podele dure la covoare
- Pentru curățarea profundă țintită a fibrelor din zonele mai mici de mochetă