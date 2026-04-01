Datorită dimensiunilor reduse (33 cm x 17-20 cm x 29 cm), aparatul BD 17/5 C poate fi deasemenea utilizat în zonele în care nu există spațiu pentru lucrările clasice de curățare și este costisitor de curățat manual.Utilizatorii în domeniul curățarii clădirilor din sectorul comercial sau municipal care au de-a face cu astfel de obiecte găsesc acest aparat ca soluția potrivită. Butoanele laterale ușor accesibile permit manevrarea rapidă și comodă a aparatului. Prin controlul vitezei de rotație (0-450 rot/mim) si a accesoriilor, aparatul poate fi adaptat optim la situatia particulară de curățare: de exemplu, curățare de bază, finisare sau lustruire a pardoselilor sau șamponarea zonelor acoperite de covoare. Curățarea suprafețeleor orizontale sau verticale în același timp este un ajutor binevenit pentru curățarea scărilor, ce scutește timp, energie și costuri. Carcasa mașinii este din plastic rezistent. Peria disc sau capul de frecare se pot înlocui cu ușurință în câteva secunde. Datorită celor doua manere, aparatul de 5 kg poate fi utilizat cu ușurintă și în siguranță.