Masina de spalat pardoseli BD 38/12 C Bp Pack
Usoara, silentioasa si agila: Masina de frecat/aspirat BD 38/12 C cu cap disc este echipata cu un acumulator litiu-ion de inalta performanta, cu incarcare rapida si mod eco!efficiency .
Foarte manevrabila, usor de utilizat si usor de intretinut, masina de frecat-aspirat BD 38/12 C este un instrument foarte profesionist si eficient de curatare a suprafetelor mici si aglomerate. Aparatul este echipat cu o perie disc cu diametrul de 38 cm. Noul acumulator litiu-ion are o durata prelungita de functionare, ceea ce il face de trei ori mai durabil decat acumulatorii cu plumb conventionali. Nu necesita intretinere si este usor de reincarcat. Modul eco-eficienta reduce consumul de energie, creste durata de functionare si reduce nivelul de zgomot cu aproximativ 40%. BD 38/12 C, care este cu 35% mai usor decat alte aparate din aceasta clasa de aparate, va ajuta sa negociati etapele si faciliteaza transportul.
Caracteristici si beneficii
Acumulator litiu-ion de inalta performanta
- Intretinerea nu este necesara in ciuda unei durate de viata cu trei ani mai mare fata de acumulatorii conventionali.
- Reincarcare rapida (complet incarcat in 3 ore, semi-incarcat intr-o ora).
- Se poate reincarca partial intre operatiuni, daca este cazul.
Incarcator incorporat de inalta performanta inclus
- Incarcatorul este incorporat pe masina, permitand reincarcarea in orice moment.
- Poate fi reincarcat complet in trei ore sau incarcat pe jumatate intr-o ora. (Sunt posibile incarcari temporare in orice moment).
- Incarcatorul se opreste automat. Nu foloseste energie in modul de asteptare.
Design extrem de usor
- 35% mai usor decat produsele similare.
- Ruleaza mai usor pe trepte, peste obstacole si pe scari.
- Usor de manevrat si simplu de transportat cu vehicule.
Tehnologie fiabila a discurilor
- Efect foarte bun de curatare pe suprafete netede.
- Adecvat pentru utilizarea cu perii si paduri.
- Peria este inclusa in furnitura.
Bara de aspirare montata direct in spatele periei
- Aspirare optima – chiar si in curbe.
- Usor de ridicat cu ajutorul pedalei.
Dimensiuni compacte.
- Mersul pe langa perete este posibil la un unghi de 90 de grade
- Dispozitivul nu este prevazut cu proeminente.
- Manipulare simpla
Maner rabatabil
- Depozitare compacta.
- Poate fi transportat si in vehicule mici.
Maner ajustabil pe inaltime
- Poate fi adaptat usor pentru a corespunde inaltimii operatorului.
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Angrenaj
|Baterie
|Tracțiune
|Avansare prin rotirea periei
|Lățime de lucru perii (mm)
|380
|Lățime de lucru, aspirare (mm)
|480
|Rezervor apă curată / reciclată (l)
|12 / 12
|Performanță teoretică pe suprafață (m²/h)
|1520
|Randament practic pe suprafață (m²/h)
|1140
|Tipul bateriei
|Li-Ion
|Baterie (V/Ah)
|25,2 / 21
|Durata de funcționare a bateriei (h)
|max. 1,5
|Timp de încărcare a bateriei (h)
|approx. 2,7
|Sursă de alimentare pentru încărcătorul de baterii (V/Hz)
|220 - 240 / 50 - 60
|Viteza periilor (rpm)
|180
|Presiunea de contact a periilor (g/cm²/kg)
|25 - 30 / 16 - 20
|Lățimea de întoarcere a culoarului (mm)
|1050
|Consumul de apă (l/min)
|1
|Nivelul presiunii acustice (dB(A))
|65
|Puterea motorului (W)
|500
|Culoarea
|antracit
|Greutate totală admisă (kg)
|48
|Greutate fără accesorii (kg)
|36
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|995 x 495 x 1090
Pachet de livrare
- Perie disc: 1 Bucată
- Baterie și încărcător inclus pe aparat
- Roți de transport
- Bară de aspirație, curbată
Echipament
- Sistem cu două rezervoare
Accesorii
Detergenti
