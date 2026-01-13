Foarte manevrabila, usor de utilizat si usor de intretinut, masina de frecat-aspirat BD 38/12 C este un instrument foarte profesionist si eficient de curatare a suprafetelor mici si aglomerate. Aparatul este echipat cu o perie disc cu diametrul de 38 cm. Noul acumulator litiu-ion are o durata prelungita de functionare, ceea ce il face de trei ori mai durabil decat acumulatorii cu plumb conventionali. Nu necesita intretinere si este usor de reincarcat. Modul eco-eficienta reduce consumul de energie, creste durata de functionare si reduce nivelul de zgomot cu aproximativ 40%. BD 38/12 C, care este cu 35% mai usor decat alte aparate din aceasta clasa de aparate, va ajuta sa negociati etapele si faciliteaza transportul.