Compactă, ușor de manevrat și silențioasă: acestea sunt caracteristicile remarcabile ale mașinii de spălat pardoseli de la BD 43/25 C cu tehnologie disc, lățime de lucru de 43 cm și volumul rezervorului de 25 litri. Această mașină este ideală pentru zone mici și foarte aglomerate și oferă o vedere clară asupra zonei care urmează să fie curățată. Cu sistemul de operare EASY și elementele de comandă galbene este ușor de utilizat chiar și de către operatori neinstruiți. Mașina este, de asemenea, ușor de curățat. Vă recomandăm această mașină pentru o curățare eficientă a suprafețelor de până la 1700 m². Lamele drepte sau curbe sunt disponibile și pot fi comandate separat.