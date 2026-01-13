Masina de spalat pardoseli BD 43/25 C Bp

Alimentată cu baterie și economică: mașina de spălat pardoseli BD 43/25 C cu tehnologie disc curăță suprafețe până la 1700 m² / h.

Compactă, ușor de manevrat și silențioasă: acestea sunt caracteristicile remarcabile ale mașinii de spălat pardoseli de la BD 43/25 C cu tehnologie disc, lățime de lucru de 43 cm și volumul rezervorului de 25 litri. Această mașină este ideală pentru zone mici și foarte aglomerate și oferă o vedere clară asupra zonei care urmează să fie curățată. Cu sistemul de operare EASY și elementele de comandă galbene este ușor de utilizat chiar și de către operatori neinstruiți. Mașina este, de asemenea, ușor de curățat. Vă recomandăm această mașină pentru o curățare eficientă a suprafețelor de până la 1700 m². Lamele drepte sau curbe sunt disponibile și pot fi comandate separat.

Caracteristici si beneficii
Masina de spalat pardoseli BD 43/25 C Bp: Elemente de control robuste si durabile
Elemente de control robuste si durabile
Masina de spalat pardoseli BD 43/25 C Bp: Operare usoara datorita panoului EASY- Operation
Operare usoara datorita panoului EASY- Operation
Masina de spalat pardoseli BD 43/25 C Bp: Aparat mic, compact
Aparat mic, compact
Compartiment mare pentru toate tipurile de acumulatori
Sistem Home Base
Model de baza accesibil in clasa 25-35 litri
Elemente de control galbene, foarte vizibile
Razuitori drepti sau curbati

Specificatii tehnice

Date tehnice

Angrenaj Baterie
Tracțiune Avansare prin rotirea periei
Lățime de lucru perii (mm) 430
Lățime de lucru, aspirare (mm) 750
Rezervor apă curată / reciclată (l) 25 / 25
Performanță teoretică pe suprafață (m²/h) 1720
Randament practic pe suprafață (m²/h) 1250
Baterie (V) 24
Durata de funcționare a bateriei (h) max. 2
Viteza periilor (rpm) 180
Presiunea de contact a periilor (g/cm²/kg) 30 - 40 / 22,5 - 28
Consumul de apă (l/min) max. 2,7
Puterea motorului (W) 1100
Culoarea antracit
Greutate fără accesorii (kg) 44
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 1135 x 520 x 1025

Pachet de livrare

  • Perie disc: 1 Bucată
  • Racletă, în formă de V

Echipament

  • Sistem cu două rezervoare
Masina de spalat pardoseli BD 43/25 C Bp

Video

Accesorii
Detergenti