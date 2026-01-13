Masina de spalat pardoseli BD 43/35 C Ep
Mașină de spălat pardoseli alimentată la rețea (230 V / 50 Hz), accesibilă ca preț, cu tehnologie pe disc, capabilă să curețe până la 1700 m²/h. Ideal pentru curățarea de bază și de întreținere a suprafețelor de până la 900 m², într-un mod eficient și economic.
Aparatul de spălat pardoseli BD 43/35 C Ep, alimentat la rețea (230 V / 50 Hz) și echipat cu tehnologie pe disc, nu permite funcționarea pe baterie, ceea ce îl face o soluție foarte economică. Aparatul beneficiază de un nivel tehnic ridicat: are o lățime de lucru de 43 cm, un rezervor de 35 litri, racletă în formă de V de 900 mm și este extrem de ușor de utilizat datorită sistemului EASY Operation, cu butoane galbene bine evidențiate. De asemenea, este foarte silențios, iar curățarea devine o activitate simplă. BD 43/35 C Ep este ideal pentru spații mai mici și încăperi aglomerate, cu o suprafață de până la 900 m². Dimensiunile sale compacte oferă o vizibilitate excelentă asupra zonei de lucru.
Caracteristici si beneficii
Elemente de control robuste si durabileConceput pentru uz zilnic Aparat robust, rezistent, de incredere
Operare usoara datorita panoului EASY- OperationSimboluri intuitive si panou de control simplu Etape scurte de acomodare Elemente de control simple, in culoarea galbena fac ca aparatul sa fie usor de folosit.
Aparat mic, compactAparat foarte usor manevrabil Vedere buna a suprafetelor ce urmeaza a fi curatate.
Recipient de capacitate mare pentru intervale lungi de utilizare
- Capacitate mare a recipientului pentru perioade lungi delucru fara intrerupere
- Pentru curatare foarte eficienta si economica
Sistem Home Base
- Dotari pentru atasarea carligelor, recipientelor, mop-ului, etc
- Ustensile suplimentare de curatare pot fi transportate pe aparat
Model de baza accesibil in clasa 25-35 litri
- Excelent raport pret-randament
- Redus la cele mai importante caracteristici.
Elemente de control galbene, foarte vizibile
- Elemente de control galbene simplifica utilizarea reduce timpul de invatare
Aparat alimentat la retea
- Greutate mica costuri initiale mici
- Potrivit atat pentru utilizare ocazionala cat si continua
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Angrenaj
|Actionare cu curent
|Tracțiune
|Avansare prin rotirea periei
|Lățime de lucru perii (mm)
|430
|Lățime de lucru, aspirare (mm)
|750
|Rezervor apă curată / reciclată (l)
|35 / 35
|Performanță teoretică pe suprafață (ft²/hr)
|1720
|Randament practic pe suprafață (m²/h)
|1250
|Viteza periilor (rpm)
|180
|Presiunea de contact a periilor (g/cm²/kg)
|30 - 40 / 26,5 - 28,5
|Consumul de apă (l/min)
|max. 2,7
|Nivelul presiunii acustice (dB(A))
|70
|Tensiune (V)
|230
|Frecvență (Hz)
|50
|Puterea motorului (W)
|1400
|Culoarea
|antracit
|Greutate fără accesorii (kg)
|48
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|1135 x 520 x 1025
Pachet de livrare
- Perie disc: 1 Bucată
- Racletă, în formă de V
Echipament
- Sistem cu două rezervoare
- Actionare cu curent
Video