Aparatul de spălat pardoseli BD 43/35 C Ep, alimentat la rețea (230 V / 50 Hz) și echipat cu tehnologie pe disc, nu permite funcționarea pe baterie, ceea ce îl face o soluție foarte economică. Aparatul beneficiază de un nivel tehnic ridicat: are o lățime de lucru de 43 cm, un rezervor de 35 litri, racletă în formă de V de 900 mm și este extrem de ușor de utilizat datorită sistemului EASY Operation, cu butoane galbene bine evidențiate. De asemenea, este foarte silențios, iar curățarea devine o activitate simplă. BD 43/35 C Ep este ideal pentru spații mai mici și încăperi aglomerate, cu o suprafață de până la 900 m². Dimensiunile sale compacte oferă o vizibilitate excelentă asupra zonei de lucru.