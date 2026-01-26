Rezultate excelente de curățare Cu până la 20% rezultate mai bune decât curățarea manuală a podelei. Îndepărtare temeinică a apei murdare, agenților de curățare, murdăriei grosiere și firelor de păr. Crește calitatea curățării și nivelul de igienă. Cu până la 20% rezultate mai bune decât curățarea manuală a podelei. Îndepărtare temeinică a apei murdare, agenților de curățare, murdăriei grosiere și firelor de păr. Crește calitatea curățării și nivelul de igienă.

Timp de uscare redus Timp de uscare cu până la 60% mai scurt decât curățarea manuală. Timpul scurt de uscare reduce riscul de alunecare pe podele umede. Timpul redus de curățare înseamnă productivitate mai mare și costuri mai mici.