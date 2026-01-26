Această mașină este la fel de ușor de manevrat ca un aspirator cu perie. Mașina exercită o presiune de contact de zece ori mai mare decât mopul manual și are o performanță mult mai bună de curățare. Și asta, la o turație a periilor rotative de aproximativ 1.500 de rotații. Mașina menține aspirația în timp ce aspiră deplasându-se înainte și înapoi. Racleta poate fi, de asemenea, ridicată în cazul murdăriei persistente. Acest lucru asigură un timp mai lung de contact pentru flota de curățare.