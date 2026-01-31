Masina de spalat pardoseli BR 30/4 C BP
Caracteristici si beneficii
Rola cilindru cu rotire rapida
- O presiune de contact de 10 ori mai mare ca si la curatarea manuala
- Peria cilindrica curata si suprafete structurate sau rosturi
- Rola asigura rularea automata inainte astfel incat aparatul sa nu trebuiasca sa fie impins
Imediat uscat
- Lamelele de aspirare moi aspira umezeala - inainte si inapoi.
- Pentru o curatare intensa, aspirarea poate fi oprita folosind pedala de picior
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Platforma bateriei.
|Platformă baterie 36 V
|Angrenaj
|Baterie
|Tracțiune
|Avansare prin rotirea periei
|Lățime de lucru perii (mm)
|300
|Lățime de lucru, aspirare (mm)
|300
|Rezervor apă curată / reciclată (l)
|4 / 4
|Performanță teoretică pe suprafață (m²/h)
|200
|Randament practic pe suprafață (m²/h)
|150
|Numărul de baterii necesare. (Bucată)
|1
|Durata de funcționare pentru fiecare încărcare a bateriei. (min)
|max. 35
|Viteza periilor (rpm)
|1270
|Presiunea de contact a periilor (g/cm²)
|100
|Consumul de apă (l/min)
|0,3
|Nivelul presiunii acustice (dB(A))
|72,4
|Puterea motorului (W)
|550
|Culoarea
|antracit
|Greutate fără accesorii (kg)
|13
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|365 x 345 x 1162
Pachet de livrare
- Variantă: Bateria și încărcătorul de baterii nu sunt incluse
- Roți de transport
- Perie rolă: 1 Bucată
- 2 lama de aspirare, dreapta: 1 Bucată
Echipament
- Sistem cu două rezervoare
