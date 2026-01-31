Masina de spalat pardoseli BR 30/4 C BP

Caracteristici si beneficii
Rola cilindru cu rotire rapida
  • O presiune de contact de 10 ori mai mare ca si la curatarea manuala
  • Peria cilindrica curata si suprafete structurate sau rosturi
  • Rola asigura rularea automata inainte astfel incat aparatul sa nu trebuiasca sa fie impins
Imediat uscat
  • Lamelele de aspirare moi aspira umezeala - inainte si inapoi.
  • Pentru o curatare intensa, aspirarea poate fi oprita folosind pedala de picior

Specificatii tehnice

Date tehnice

Platforma bateriei. Platformă baterie 36 V
Angrenaj Baterie
Tracțiune Avansare prin rotirea periei
Lățime de lucru perii (mm) 300
Lățime de lucru, aspirare (mm) 300
Rezervor apă curată / reciclată (l) 4 / 4
Performanță teoretică pe suprafață (m²/h) 200
Randament practic pe suprafață (m²/h) 150
Numărul de baterii necesare. (Bucată) 1
Durata de funcționare pentru fiecare încărcare a bateriei. (min) max. 35
Viteza periilor (rpm) 1270
Presiunea de contact a periilor (g/cm²) 100
Consumul de apă (l/min) 0,3
Nivelul presiunii acustice (dB(A)) 72,4
Puterea motorului (W) 550
Culoarea antracit
Greutate fără accesorii (kg) 13
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 365 x 345 x 1162

Pachet de livrare

  • Variantă: Bateria și încărcătorul de baterii nu sunt incluse
  • Roți de transport
  • Perie rolă: 1 Bucată
  • 2 lama de aspirare, dreapta: 1 Bucată

Echipament

  • Sistem cu două rezervoare
